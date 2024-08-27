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Плиев рассказал о несостоявшемся переходе в «Аланию»

Виктория Кравченко
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Защитник «Ротора» Заурбек Плиев рассказал о несостоявшемся переходе в «Аланию».

— Когда вы уходили из «Родины», писали, что вы могли оказаться в «Алании» или у Дмитрия Парфенова в «Актобе». Не договорились по условиям с этими командами?

— Честно скажу, в «Алании», свое я, наверное, уже отыграл. Хотя был разговор через брата и Алана Чочиева, но не было ясности. Калешин в тот момент только пришел. Видимо, он не мог для себя понять, нужен я ему или нет. По поводу Парфенова, я его ждал до последнего, потому что, когда он возглавил «Актобе», сразу мне позвонил и сказал, что хочет меня видеть. Со многими ребятами в команде я тоже был знаком. Мы уже обсуждали многие моменты. Не знаю, почему не срослось. Зимой еще с «Торпедо» был вариант, но я сразу отказал. Была уже договоренность с Дмитрием Владимировичем Парфеновым. Я с ним в хороших отношениях и не стал подводить. Но видите, как сложилось. Значит, так надо, — цитирует Плиева «РБ Спорт».

Плиев 9 августа подписал контракт с «Ротором» до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Заурбек Плиев
ФК Алания (Владикавказ)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Чайка 7 3 3 1 12-7 12
5
 Ротор 7 3 2 2 7-5 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
7
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
8
 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
9
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
10
 Родина 7 2 4 1 6-5 10
11
 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
12
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
13
 КАМАЗ 7 2 1 4 6-6 7
14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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31.08 10:00
Енисей – Балтика
 - : -
31.08 12:30
Уфа – Торпедо
 - : -
31.08 16:00
Урал – Алания
 - : -
31.08 18:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
1.09 16:00
Сокол – Шинник
 - : -
1.09 17:30
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
1.09 18:00
Черноморец – Родина
 - : -
1.09 19:00
Сочи – Тюмень
 - : -
2.09 19:30
Ротор – Чайка
 - : -
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 3
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
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Павел Горелов

КАМАЗ

 3
П
Андрей Егорычев

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Урал

 3
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Данила Янов

Чайка

 3
Алан Чочиев

Алан Чочиев

Алания

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И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

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Никита Капленко

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Денис Кутин

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