Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев входит в десятку самых дорогих футболистов 2004 года рождения по версии авторитетного портала Transfermarkt. Стоимость 15-летнего форварда, которому в ноябре исполнится 16 лет, составляет 200 тысяч евро.

Это шестой показатель в мире.

Самым дорогим футболистом 2004 года рождения портал считает хавбека «Кайсериспора» Эмре Демира — 900 тысяч евро.

Полностью топ выглядит следующим образом:

1. Эмре Демир (Турция, «Кайсериспор») — 900 тысяч евро

2. Бурак Инс (Турция, «Алтынорду) — 850 тысяч

3. Пьер Двомо (Бельгия, «Генк») — 500 тысяч

4. Йепп Кьяр (Дания, «Хорсенс») — 400 тысяч

5. Хулио Энсисо (Парагвай, «Либертад» ) — 250 тысяч

6. Сергей Пиняев (Россия, «Чертаново») — 200 тысяч

7. Мартин Вектал (Эстония, «Калев») — 150 тысяч

Еще 15 игроков оцениваются в 50 тысяч евро каждый.