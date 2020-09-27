Пиняев пропустит еще три недели

15-летний форвард «Чертанова» Сергей Пиняев не выходил на поле с 5 сентября, когда в 7-м туре ФНЛ в матче с «Текстильщиком» он получил травму голеностопа в результате единоборства с одним из соперников.

Футболист пропустил уже пять встреч, ему понадобится еще три недели на возвращение в строй.

По данным «СЭ», реабилитацию один из самых талантливых игроков страны проходит под присмотром не только клубных медиков, но и врача первой сборной России Эдуарда Безуглова.