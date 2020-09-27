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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Пиняев пропустит еще три недели

19:34
Сергей Пиняев. Фото -
Сергей Пиняев. Фото -
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15-летний форвард «Чертанова» Сергей Пиняев не выходил на поле с 5 сентября, когда в 7-м туре ФНЛ в матче с «Текстильщиком» он получил травму голеностопа в результате единоборства с одним из соперников.

Футболист пропустил уже пять встреч, ему понадобится еще три недели на возвращение в строй.

По данным «СЭ», реабилитацию один из самых талантливых игроков страны проходит под присмотром не только клубных медиков, но и врача первой сборной России Эдуарда Безуглова.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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