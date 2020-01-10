Пилипчук возглавит «Спартак-2»

Как стало известно «СЭ», Роман Пилипчук станет новым главным тренером «Спартака-2». На этом посту он сменит Виктора Булатова, чью работу в сезоне-2019/20 совет директоров красно-белых признал неудовлетворительной.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, после чего ассистировал Рашиду Рахимову в «Ахмате», а в первой половине 2019 года возглавлял минское «Динамо».

«Спартак-2» после 25 туров идет в таблице Олимп-ФНЛ в зоне вылета на 16-м месте. (Вячеслав Короткин)