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Пилипчук возглавит «Спартак-2»

20:44
Роман Пилипчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Пилипчук. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», Роман Пилипчук станет новым главным тренером «Спартака-2». На этом посту он сменит Виктора Булатова, чью работу в сезоне-2019/20 совет директоров красно-белых признал неудовлетворительной.

Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» с 2016 по 2018 год, после чего ассистировал Рашиду Рахимову в «Ахмате», а в первой половине 2019 года возглавлял минское «Динамо».

«Спартак-2» после 25 туров идет в таблице Олимп-ФНЛ в зоне вылета на 16-м месте. (Вячеслав Короткин)

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