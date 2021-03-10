Пилипчук покинет «Спартак-2»
19:23
Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук покинет команду, сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
«Завтра Роман Пилипчук проведет последнюю тренировку в качестве тренера «Спартака-2», — сказал Фетисов.
53-летний специалист был назначен главным тренером команды 10 января 2020 года. Контракт был рассчитан до 31 мая 2021 года.
(Максим Алланазаров)
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