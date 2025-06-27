Первушин стал главным тренером «Черноморца»

«Черноморец» объявил о назначении Сергея Первушина новым главным тренером команды.

55-летний специалист подписал контракт по схеме «1+1». Он сменил в команде Олега Василенко.

«Черноморец» — это фирма для меня, вызов в моей тренерской карьере. Очень давно, в 1992 году, я играл на стадионе в Новороссийске. Прекрасно запомнил, что в парке раньше играли в домино и нарды. И обстановка всегда была хорошая», — приводит слова Первушина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне «Черноморец» занял третье место в Мелбет-Первой лиге, но не был допущен к стыковым матчам за выход в РПЛ из-за проблем со стадионом.