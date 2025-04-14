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14 апреля, 18:16

Первая лига совместно с РФС проводит проверку матча «Урал» — «Нефтехимик»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе первой лиги в комментарии для «СЭ» отреагировали на информацию о возможном договорном матче «Урал» — «Нефтехимик» (3:2) в 28-м туре ФНЛ.

«Футбольная национальная лига в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче 28-го тура Мелбет-первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком». Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом РФС проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог быть договорным.

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
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 - : -
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Сочи – Алания
 - : -
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