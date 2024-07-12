Первая лига: расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ
Новый сезон Мелбет-Первой лиги начнется 13 июля
13 июля начинается сезон 2024 / 2025 в Мелбет-Первой лиге. «Уфа» отправится в гости к «Алании», «Урал» примет «Сочи» и другие встречи. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций игр первого тура ФНЛ нового сезона.
Время начала матчей — московское. Каждый желающий может следить за ключевыми событиями матчей первой лиги с помощью матч-центра «СЭ».
Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ
- 13 июля. 16.00. «Арсенал» — «Черноморец» на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
- 14 июля. 13.00. «Енисей» — КАМАЗ во «ВКонтакте»
- 14 июля. 16.00. «Урал» — «Сочи» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 16.00. «Шинник» — «Ротор» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Тюмень» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 18.30. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» на «Матч Премьер»
- 14 июля. 18.30. «Родина» — «Балтика» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 20.00. «Чайка» — «Сокол» во «ВКонтакте»
- 15 июля. 19.30. «Алания» — «Уфа» на «Матч ТВ»
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Урал
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2
|Балтика
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3
|Арсенал
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|0
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|0-0
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4
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Шинник
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Алания
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|СКА-Хаб.
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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