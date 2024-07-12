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Сегодня, 07:00

Первая лига: расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ

Новый сезон Мелбет-Первой лиги начнется 13 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено.
Роберт Морено.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

13 июля начинается сезон 2024 / 2025 в Мелбет-Первой лиге. «Уфа» отправится в гости к «Алании», «Урал» примет «Сочи» и другие встречи. «СЭ» публикует информацию о расписании трансляций игр первого тура ФНЛ нового сезона.

Время начала матчей — московское. Каждый желающий может следить за ключевыми событиями матчей первой лиги с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ

  • 13 июля. 16.00. «Арсенал» — «Черноморец» на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
  • 14 июля. 13.00. «Енисей» — КАМАЗ во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 16.00. «Урал» — «Сочи» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 16.00. «Шинник» — «Ротор» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Тюмень» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 18.30. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» на «Матч Премьер»
  • 14 июля. 18.30. «Родина» — «Балтика» во «ВКонтакте»
  • 14 июля. 20.00. «Чайка» — «Сокол» во «ВКонтакте»
  • 15 июля. 19.30. «Алания» — «Уфа» на «Матч ТВ»

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

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Первая лига
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
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