Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:00

Первая лига: как и где смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025

13 июля стартует новый сезон Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Сергей Ткачев (слева) с партнерами по тульском «Арсеналу».
Сергей Ткачев (слева) с партнерами по тульском «Арсеналу».
Фото ФК «Арсенал» Тула

13 июля, в субботу, пройдет первый матч сезона-2024/2025 в Мелбет-Первой лиге. В 16.00 по московскому времени начнется игра между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем».

Смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025 можно бесплатно в сообществе лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире некоторые встречи первой лиги также показывают на телеканале «Матч ТВ». В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями противостояний команд ФНЛ.

Победителем сезона-2023/2024 в первой лиге стали подмосковные «Химки», которые набрали 66 очков. Второе место заняло махачкалинское «Динамо» (61). Третьим стал «Акрон» с 59 баллами. Все три команды вышли в РПЛ.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
0
Читайте также
Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
Умер актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ахметзянов стал главным тренером КАМАЗа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости