Первая лига: как и где смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025

13 июля, в субботу, пройдет первый матч сезона-2024/2025 в Мелбет-Первой лиге. В 16.00 по московскому времени начнется игра между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем».

Смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025 можно бесплатно в сообществе лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире некоторые встречи первой лиги также показывают на телеканале «Матч ТВ». В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями противостояний команд ФНЛ.

Победителем сезона-2023/2024 в первой лиге стали подмосковные «Химки», которые набрали 66 очков. Второе место заняло махачкалинское «Динамо» (61). Третьим стал «Акрон» с 59 баллами. Все три команды вышли в РПЛ.

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