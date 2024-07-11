Первая лига: как и где смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025
13 июля, в субботу, пройдет первый матч сезона-2024/2025 в Мелбет-Первой лиге. В 16.00 по московскому времени начнется игра между тульским «Арсеналом» и новороссийским «Черноморцем».
Смотреть трансляции матчей турнира ФНЛ в сезоне 2024 / 2025 можно бесплатно в сообществе лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире некоторые встречи первой лиги также показывают на телеканале «Матч ТВ». В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями противостояний команд ФНЛ.
Победителем сезона-2023/2024 в первой лиге стали подмосковные «Химки», которые набрали 66 очков. Второе место заняло махачкалинское «Динамо» (61). Третьим стал «Акрон» с 59 баллами. Все три команды вышли в РПЛ.
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -