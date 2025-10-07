Первая лига (ФНЛ): расписание матчей 14-го тура (11 и 12 октября)

Матчи 14-го тура PARI первой лиги состоятся в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября. «СЭ» публикует расписание ближайшего тура ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание 14-го тура ФНЛ

11 октября, суббота

14.00. «Сокол» — «Уфа»

14.30. «Арсенал» Тула — «Торпедо»

15.00. «Спартак» Кострома — КАМАЗ

16.00. «Волга» — «Енисей»

17.00. «Урал» — «Челябинск»

17.00. «Шинник» — «Факел»

17.00. «Нефтехимик» — «Чайка»

19.00. «Родина» — «СКА-Хабаровск»

12 октября, воскресенье

16.00. «Ротор» — «Черноморец»

В прямом эфире игры ФНЛ можно смотреть в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте». Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами матчей можно на нашем сайте — в матч-центре первой лиги и ленте раздела Лига PARI.