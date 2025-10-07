Первая лига (ФНЛ): расписание матчей 14-го тура (11 и 12 октября)
Матчи 14-го тура PARI первой лиги состоятся в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября. «СЭ» публикует расписание ближайшего тура ФНЛ. Время начала — московское.
Расписание 14-го тура ФНЛ
11 октября, суббота
14.00. «Сокол» — «Уфа»
14.30. «Арсенал» Тула — «Торпедо»
15.00. «Спартак» Кострома — КАМАЗ
16.00. «Волга» — «Енисей»
17.00. «Урал» — «Челябинск»
17.00. «Шинник» — «Факел»
17.00. «Нефтехимик» — «Чайка»
19.00. «Родина» — «СКА-Хабаровск»
12 октября, воскресенье
16.00. «Ротор» — «Черноморец»
В прямом эфире игры ФНЛ можно смотреть в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте». Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами матчей можно на нашем сайте — в матч-центре первой лиги и ленте раздела Лига PARI.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак Кс
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|
2
|Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|
3
|Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|
4
|Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|
5
|Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|
6
|КАМАЗ
|13
|6
|4
|3
|21-14
|22
|
7
|Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|
8
|СКА-Хаб.
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|
9
|Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|
10
|Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|
11
|Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|
12
|Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|
13
|Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|
14
|Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|
15
|Енисей
|13
|2
|5
|6
|7-14
|11
|
16
|Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|
17
|Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|
18
|Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
|11.10
|14:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|11.10
|14:30
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
|11.10
|15:00
|
Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|11.10
|16:00
|
Волга – Енисей
|- : -
|11.10
|17:00
|
Шинник – Факел
|- : -
|11.10
|17:00
|
Нефтехимик – Чайка
|- : -
|11.10
|19:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|12.10
|16:00
|
Ротор – Черноморец
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Арсенал
|7
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|7
|
|
Денис Жилмостных
Спартак Кс
|6
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|9
|1
|2
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|9
|1
|2
|
|
Владимир Шайхутдинов
Волга Ул
|7
|1
|1