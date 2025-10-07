Футбол
Сегодня, 14:30

Первая лига (ФНЛ): расписание матчей 14-го тура (11 и 12 октября)

Опубликовано расписание матчей 14-го тура первой лиги
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Кожемякин, игрок «Торпедо».
Фото Фото ФК «Торпедо»

Матчи 14-го тура PARI первой лиги состоятся в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября. «СЭ» публикует расписание ближайшего тура ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание 14-го тура ФНЛ

11 октября, суббота

14.00. «Сокол» — «Уфа»
14.30. «Арсенал» Тула — «Торпедо»
15.00. «Спартак» Кострома — КАМАЗ
16.00. «Волга» — «Енисей»
17.00. «Урал» — «Челябинск»
17.00. «Шинник» — «Факел»
17.00. «Нефтехимик» — «Чайка»
19.00. «Родина» — «СКА-Хабаровск»

12 октября, воскресенье

16.00. «Ротор» — «Черноморец»

В прямом эфире игры ФНЛ можно смотреть в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте». Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами матчей можно на нашем сайте — в матч-центре первой лиги и ленте раздела Лига PARI.

Футбол
Первая лига
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак Кс 13 8 4 1 21-12 28
2
 Факел 13 8 3 2 12-8 27
3
 Урал 13 7 3 3 21-15 24
4
 Челябинск 13 6 5 2 18-10 23
5
 Ротор 13 6 4 3 18-7 22
6
 КАМАЗ 13 6 4 3 21-14 22
7
 Родина 13 5 5 3 19-13 20
8
 СКА-Хаб. 13 5 4 4 15-14 19
9
 Нефтехимик 13 4 6 3 13-13 18
10
 Шинник 13 4 5 4 10-10 17
11
 Арсенал 13 3 6 4 18-16 15
12
 Черноморец 13 4 3 6 18-17 15
13
 Волга 13 3 3 7 13-23 12
14
 Уфа 13 2 6 5 13-14 12
15
 Енисей 13 2 5 6 7-14 11
16
 Сокол 13 1 6 6 6-14 9
17
 Торпедо 13 2 3 8 8-20 9
18
 Чайка 13 1 5 7 9-26 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
11.10 14:00
Сокол – Уфа
 - : -
11.10 14:30
Арсенал – Торпедо
 - : -
11.10 15:00
Спартак Кс – КАМАЗ
 - : -
11.10 16:00
Волга – Енисей
 - : -
11.10 17:00
Шинник – Факел
 - : -
11.10 17:00
Нефтехимик – Чайка
 - : -
11.10 19:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
12.10 16:00
Ротор – Черноморец
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Арсенал

7
Руслан Апеков

Руслан Апеков

КАМАЗ

 7
Денис Жилмостных

Денис Жилмостных

Спартак Кс

 6
П
Эдарлин Рейес

Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа

Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Родина

 9 1 2
Дмитрий Шадринцев

Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 9 1 2
Владимир Шайхутдинов

Владимир Шайхутдинов

Волга Ул

 7 1 1
Вся статистика

