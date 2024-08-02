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Сегодня, 14:00

Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 2 — 5 августа

Опубликовано расписание 4-го тура Первые лиги
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Максим Шоркин (ФК «Нефтехимик»).
Фото ФК «Нефтехимик»

Матчи 4-го тура Первой лиги пройдут со 2 по 5 августа. «СЭ» публикует расписание ближайшего тура ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание 4-го тура Первой лиги

2 августа, пятница

17.30. «Уфа» — «Тюмень»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20.00. «Балтика» — «Черноморец»
Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»

3 августа, суббота

15.00. «Торпедо» Москва — «Чайка»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

16.00. «Урал» — «Сокол»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

16.00. «СКА-Хабаровск» — «Алания»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

4 августа, воскресенье

17.30. «Шинник» — «Сочи»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18.00. «Нефтехимик» — «Ротор»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20.00. «Родина» — «КАМАЗ»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

5 августа, понедельник

19.00. «Арсенал» — «Енисей»
Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko, «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 3 2 1 0 7-2 7
3
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
4
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
5
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
6
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 - : -
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 - : -
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 - : -
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
3.08 16:00
Урал – Сокол
 - : -
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 - : -
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Марсело Алвес

Марсело Алвес

Сочи

 3 0 2
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