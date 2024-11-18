Перенесший нападение Евсеев отправится в Санкт-Петербург 19 ноября
Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его помощник Александр Шмарко поедут вместе с командой из Астрахани в Санкт-Петербург 19 ноября.
Ранее пресс-служба «Ленинградца» сообщила, что на Евсеева и Шмарко напали в Астрахани. Тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана, когда на них напали с применением перцового газа и холодного оружия. Оба были госпитализированы.
«Да, с ними все в порядке. Их зашили и отпустили из больницы. Как мы и написали, они находятся в гостинице с командой, которая отправится домой во вторник. На месте пообщались вчера с полицией. Кто нападал? Гопники какие-то, бандиты, хулиганы», — сообщила пресс-служба команды ТАСС.
48-летний Евсеев в составе «Спартака» четыре раза становился чемпионом России, а в составе «Локомотива» — дважды. В роли тренера работал с «Амкаром», «Уфой», «Шинником» и «Факелом». С сентября 2024 года он занимает пост главного тренера клуба «Ленинградец».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Балтика
|19
|11
|6
|2
|24-12
|39
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2
|Торпедо
|19
|9
|10
|0
|36-15
|37
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3
|Урал
|19
|9
|6
|4
|29-20
|33
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4
|Сочи
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
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5
|Арсенал
|19
|6
|12
|1
|17-12
|30
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6
|Черноморец
|19
|9
|3
|7
|27-25
|30
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7
|Чайка
|19
|6
|8
|5
|23-22
|26
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8
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
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9
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|27-30
|25
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10
|Родина
|19
|5
|9
|5
|18-17
|24
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11
|Енисей
|19
|7
|2
|10
|21-26
|23
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12
|Нефтехимик
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
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13
|КАМАЗ
|19
|6
|4
|9
|17-15
|22
|
14
|Уфа
|19
|5
|5
|9
|19-24
|20
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15
|Шинник
|19
|4
|7
|8
|12-20
|19
|
16
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
17
|Алания
|19
|4
|6
|9
|12-20
|18
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18
|Тюмень
|19
|2
|3
|14
|14-33
|9
|16.11
|13:00
|
Уфа – Сокол
|2 : 0
|16.11
|15:00
|
Алания – Ротор
|1 : 3
|16.11
|16:00
|
Урал – Енисей
|4 : 3
|16.11
|17:00
|
КАМАЗ – Балтика
|0 : 1
|16.11
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|2 : 2
|17.11
|08:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|2 : 2
|17.11
|15:00
|
Шинник – Чайка
|0 : 0
|17.11
|17:00
|
Тюмень – Сочи
|0 : 1
|17.11
|19:30
|
Родина – Черноморец
|0 : 1
|Г
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Александр Юшин
Родина
|8
|
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Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|7
|П
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Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
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Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
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Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
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Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
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Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5