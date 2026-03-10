Перенесенный матч ФНЛ «Нефтехимик» — «Факел» состоится в Нижнекамске 1 апреля

Перенесенный из-за погодных условий матч 23-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел» пройдет в Нижнекамске 1 апреля, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Время начала игры станет известно позднее.

Матч должен был пройти 8 марта на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. За час до начала игры температура воздуха составляла -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам. При этом ко второму тайму она могла опуститься еще ниже. Команды решили не рисковать здоровьем футболистов и перенести игру.

«Факел» (51 очко) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Нефтехимик» (31 очко) располагается на девятой строчке.

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