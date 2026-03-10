Перенесенный матч ФНЛ «Нефтехимик» — «Факел» состоится в Нижнекамске 1 апреля
Перенесенный из-за погодных условий матч 23-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Факел» пройдет в Нижнекамске 1 апреля, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Время начала игры станет известно позднее.
Матч должен был пройти 8 марта на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. За час до начала игры температура воздуха составляла -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам. При этом ко второму тайму она могла опуститься еще ниже. Команды решили не рисковать здоровьем футболистов и перенести игру.
«Факел» (51 очко) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Нефтехимик» (31 очко) располагается на девятой строчке.
Источник: https://t.me/pfcfakel/24919
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|34
|19
|11
|4
|58-28
|68
|
2
|Факел
|34
|20
|8
|6
|44-22
|68
|
3
|Урал
|34
|18
|7
|9
|51-31
|61
|
4
|Ротор
|34
|15
|11
|8
|47-26
|56
|
5
|КАМАЗ
|34
|12
|13
|9
|46-34
|49
|
6
|Енисей
|34
|13
|10
|11
|37-35
|49
|
7
|Спартак Кс
|34
|12
|13
|9
|46-41
|49
|
8
|Шинник
|34
|11
|15
|8
|34-28
|48
|
9
|Торпедо
|34
|12
|10
|12
|37-39
|46
|
10
|Челябинск
|34
|10
|14
|10
|42-40
|44
|
11
|Нефтехимик
|34
|10
|13
|11
|40-41
|43
|
12
|СКА-Хаб.
|34
|10
|12
|12
|37-45
|42
|
13
|Арсенал
|34
|8
|15
|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
17
|Сокол
|34
|5
|11
|18
|16-44
|26
|
18
|Чайка
|34
|5
|7
|22
|30-76
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Максименко
Родина
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|16
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Йорди Рейна
Родина
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|29
|2
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|16
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|30
|1
|11
Новости