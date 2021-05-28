Новый председатель Совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский рассказал о задачах клуба в будущем.

«Перед «Торпедо» стоит задача выйти в РПЛ до 2024 года. Также необходимо создать сплоченную команду со своим стилем игры, способную не только выйти в РПЛ, но и остаться в ней на долгие годы.

Мы ориентируемся на развитие российского футбола, поэтому будем давать шанс молодым российским футболистам расти вместе с командой. Хотим развивать молодежный футбол, поэтому в следующем году планируем создать команду «Торпедо-2», где будет расти молодежь для основного состава. Планируем строить с ними долгосрочные отношения. Нам нужна от них полная самоотдача, нацеленность на результат и верность команде. Взамен мы готовы предложить стабильное и гарантированное вознаграждение», - приводит слова Менжинского официальный сайт клуба.

«Торпедо» завершило сезон-2020/21 на шестом месте в турнирной таблице Олимп — ФНЛ.