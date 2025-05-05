Каманцев — о судействе в матче «Родина» — «Урал»: «Были ошибки. Рассмотрим на ЭСК, опубликуем видео с пояснениями»
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев заявил «СЭ», что судейство в матче 31-го тура первой лиги между «Родиной» и «Уралом» (3:2) будет рассмотрено на ЭСК.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал судейство в матче и допустил возможность обращения в ФИФА и УЕФА.
«В матче «Родина» — «Урал» был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки. Мы тщательно изучим игру и принятые арбитрами решения. Учитывая резонанс вокруг матча, рассмотрим ряд моментов игры на ЭСК и опубликуем видео с пояснениями решений судейской бригады. При этом хотел бы подчеркнуть, что качество видео в онлайн трансляции на интернет-сервисах и на ВАР отличается, поэтому не совсем корректно делать какие-либо выводы на основании повторов из трансляции матча», — сказал Каманцев «СЭ».
«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|
2
|Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|
6
|Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|
7
|Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|
8
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|
9
|Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|
10
|Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|
11
|Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|
12
|Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|
13
|Черноморец
|19
|5
|5
|9
|22-25
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|
15
|Торпедо
|19
|4
|6
|9
|16-27
|18
|
16
|Волга
|19
|5
|3
|11
|22-34
|18
|
17
|Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|
18
|Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|1 : 1
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|2 : 1
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|2 : 0
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|- : -
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|- : -
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|10
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2