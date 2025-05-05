Каманцев — о судействе в матче «Родина» — «Урал»: «Были ошибки. Рассмотрим на ЭСК, опубликуем видео с пояснениями»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев заявил «СЭ», что судейство в матче 31-го тура первой лиги между «Родиной» и «Уралом» (3:2) будет рассмотрено на ЭСК.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал судейство в матче и допустил возможность обращения в ФИФА и УЕФА.

«В матче «Родина» — «Урал» был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки. Мы тщательно изучим игру и принятые арбитрами решения. Учитывая резонанс вокруг матча, рассмотрим ряд моментов игры на ЭСК и опубликуем видео с пояснениями решений судейской бригады. При этом хотел бы подчеркнуть, что качество видео в онлайн трансляции на интернет-сервисах и на ВАР отличается, поэтому не совсем корректно делать какие-либо выводы на основании повторов из трансляции матча», — сказал Каманцев «СЭ».

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками.