Судейство

5 мая, 17:04

Каманцев — о судействе в матче «Родина» — «Урал»: «Были ошибки. Рассмотрим на ЭСК, опубликуем видео с пояснениями»

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев заявил «СЭ», что судейство в матче 31-го тура первой лиги между «Родиной» и «Уралом» (3:2) будет рассмотрено на ЭСК.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал судейство в матче и допустил возможность обращения в ФИФА и УЕФА.

«В матче «Родина» — «Урал» был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки. Мы тщательно изучим игру и принятые арбитрами решения. Учитывая резонанс вокруг матча, рассмотрим ряд моментов игры на ЭСК и опубликуем видео с пояснениями решений судейской бригады. При этом хотел бы подчеркнуть, что качество видео в онлайн трансляции на интернет-сервисах и на ВАР отличается, поэтому не совсем корректно делать какие-либо выводы на основании повторов из трансляции матча», — сказал Каманцев «СЭ».

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 50 очками.

Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
Павел Каманцев
  • АндрейЕвгеньевич

    Вот такая организация судейства и контроля за ним..

    08.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Только важные очки Уралу никто не вернёт.. И что тогда даст это "рассмотрение"??

    08.05.2025

  • iriston1963

    И почему так происходит? Почему одних слышат а других нет?

    06.05.2025

  • iriston1963

    Интересно получается. О плохом судействе Гогниев говорит но ни кто не услышал. А сегодня когда Иванов заголосил о том что убивают футбол Свердловской области Команцев проснулся. Где ты был раньше???

    06.05.2025

  • Т

    Нужно судьев штрафовать за ошибки и на большие суммы.

    06.05.2025

  • Kortvv

    Браво. Человек, не отсудивший ни единого матча, заявляет, что были ошибки. Представляю, какое решенип вынесвт члены ЭСК, некоторые из которых подотчётны этому Каманцеву. В противном случае, они могут покинуть ЭСК.

    05.05.2025

  • Karimvraf

    Конечно верим. Как и с Нефтехимиком, с его словами: Я говорю: «Вы футбол-то смотрели?». Т. Е. Урал выиграл в странном матче криминала нет, Урал проиграл сразу жалобы писать. Вроде мужик с Урала, а реагирует то там, то сям.

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Учитывая резонанс вокруг матча, рассмотрим ряд моментов)))) АХА, Каманцев, а если бы не было резонанса??? Можно было бы просто проигнорить)))

    05.05.2025

  • Владимир Евдокимов

    Все судьи белые и пушистые после рассмотрения скажут. Ещё пока ни разу не казнили судей, а после такого матча тем более. Сами. Уже знаете про китайские линии.

    05.05.2025

  • Ulcer

    Судейство в первой лиге - бессмысленное и беспощадное

    05.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Еще очередной клоун Каманцев…

    05.05.2025

  • Gordon

    Опять всё то же самое... Каманцев - помимо того, что дилетант, возглавляет и комитет, и ЭСК (что уже маразм). Но при этом этот дилетант, у которого в ЭСК нет голоса, ещё до рассмотрения комиссией эпизодов говорит о наличии ошибок. Это дичь полнейшая! То же самое, как если суд Перми или Ярославля рассматривает дело в отношении гражданина, а глава Верховного суда говорит во всеуслышание, что тот виновен. Судьи у нас не хуже, чем где-либо, а то и лучше. А вот организация и управление - просто днище.

    05.05.2025

  • Gordon

    Неожиданно и приятно увидеть умные слова про судейство на этом ресурсе!

    05.05.2025

  • spar001

    "президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал судейство в матче и допустил возможность обращения в ФИФА и УЕФА"... Лучше сразу в Лигу сексуальных реформ...:grin:

    05.05.2025

  • Vasssya

    Ты сначала, Каманцев, видео, которое на ВАР опубликуй, а потом спроси нашего разрешения, можно ли тебе давать какие-нибудь советы на счёт корректно-некорректно.

    05.05.2025

  • AZ

    Так сначала рассмотрите, а потом станет ясно, были ошибки или нет. Иначе это давление на ЭСК, получается, ошибки надо найти.

    05.05.2025

