Парфенов: «Мне сказали: «Акционеры «Торпедо» хотят видеть другого тренера»

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» рассказал о своем увольнении из московского клуба.

— Давайте поговорим о вашей отставке. После месяца работы в «Торпедо» у вас было предчувствие, что с вами расстанутся?

— И близко такого не было! А вот то, что команда приняла наши требования, становится той, какой мы, тренеры, хотим ее видеть, чувствовал. Тем более мы подошли к серии из четырех домашних матчей. Должны были встретиться с «Шинником», «Чайкой», которые находились с нами рядом. Обыграй их, могли бы серьезно поправить свое положение, подняться выше.

— Вспомните день, когда вам объявили о расставании?

— Накануне кубковой игры с «Велесом» предстояла утренняя тренировка. Мы, тренеры, обычно собираемся за два-три часа до занятия. Соответственно, я ехал к 8 утра. И тут приходит сообщение: «надо заехать в офис».

— Что дальше?

— Я еще спросил у нового генерального директора: «Можно зайду после тренировки»? Ответ: «Нет, нужно до».

— И как вам объявили об увольнении?

— Просто сказали: «Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб». Вот и все. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь.

— Не поинтересовались, какие к вашей работе есть претензии»?

— А какой смысл? Гендиректора только-только назначили и сверху дали команду мне все это озвучить. Это же не его решение.

— Были в шоке?

— Еще бы! Но что я мог сделать? Закрыться у себя в кабинете? Или все равно пойти тренировку провести? В теории можно было. Но зачем этот цирк устраивать?

— А эту тренировку, на которую вы ехали, в итоге проводил уже штаб Кононова?

— Да. Я же озвучил решение акционеров своим помощникам. Они сначала не поверили, подумали, что я так вот шучу...

— Не поверили?

— Нет, конечно! Ну ничего же не предвещало! И мы собрали административный штаб, объяснили ситуацию. Там тоже никто ничего не мог понять. Дождались ребят. Собрали их с тренерским штабом до тренировки в раздевалке. Поблагодарил, попрощались...

— А какие слова вы для них нашли?

— Слушайте, ну это раздевалка. Пусть все там и останется.

— И как ребята восприняли известие о вашем уходе?

— Это же коллектив, который состоял из 26 игроков. Возможно, те, кто не играл, немного и обрадовались. А так, опытные пацаны тоже переспросили: «Владимирыч, ты шутишь, что ли?» Ну сами понимаете: еще даже первый круг не закончился, а уже пятая смена тренера... За три месяца! — сказал Парфенов «СЭ».

51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.