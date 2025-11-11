Футбол
11 ноября, 15:40

Парфенов: «Мне сказали: «Акционеры «Торпедо» хотят видеть другого тренера»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Дмитрий Парфенов.
Фото ФК «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» рассказал о своем увольнении из московского клуба.

— Давайте поговорим о вашей отставке. После месяца работы в «Торпедо» у вас было предчувствие, что с вами расстанутся?

— И близко такого не было! А вот то, что команда приняла наши требования, становится той, какой мы, тренеры, хотим ее видеть, чувствовал. Тем более мы подошли к серии из четырех домашних матчей. Должны были встретиться с «Шинником», «Чайкой», которые находились с нами рядом. Обыграй их, могли бы серьезно поправить свое положение, подняться выше.

— Вспомните день, когда вам объявили о расставании?

— Накануне кубковой игры с «Велесом» предстояла утренняя тренировка. Мы, тренеры, обычно собираемся за два-три часа до занятия. Соответственно, я ехал к 8 утра. И тут приходит сообщение: «надо заехать в офис».

— Что дальше?

— Я еще спросил у нового генерального директора: «Можно зайду после тренировки»? Ответ: «Нет, нужно до».

— И как вам объявили об увольнении?

— Просто сказали: «Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб». Вот и все. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь.

— Не поинтересовались, какие к вашей работе есть претензии»?

— А какой смысл? Гендиректора только-только назначили и сверху дали команду мне все это озвучить. Это же не его решение.

— Были в шоке?

— Еще бы! Но что я мог сделать? Закрыться у себя в кабинете? Или все равно пойти тренировку провести? В теории можно было. Но зачем этот цирк устраивать?

— А эту тренировку, на которую вы ехали, в итоге проводил уже штаб Кононова?

— Да. Я же озвучил решение акционеров своим помощникам. Они сначала не поверили, подумали, что я так вот шучу...

— Не поверили?

— Нет, конечно! Ну ничего же не предвещало! И мы собрали административный штаб, объяснили ситуацию. Там тоже никто ничего не мог понять. Дождались ребят. Собрали их с тренерским штабом до тренировки в раздевалке. Поблагодарил, попрощались...

— А какие слова вы для них нашли?

— Слушайте, ну это раздевалка. Пусть все там и останется.

— И как ребята восприняли известие о вашем уходе?

— Это же коллектив, который состоял из 26 игроков. Возможно, те, кто не играл, немного и обрадовались. А так, опытные пацаны тоже переспросили: «Владимирыч, ты шутишь, что ли?» Ну сами понимаете: еще даже первый круг не закончился, а уже пятая смена тренера... За три месяца! — сказал Парфенов «СЭ».

51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.

Дмитрий Парфенов.«Ехал на тренировку «Торпедо», но ее провел уже другой штаб...» Парфенов о диком увольнении, Станковиче и Аленичеве

Дмитрий Парфенов
Дмитрий Парфенов
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • N V

    эрзац-торпедо-лужники есть эрзац-торпедо-лужники, этот Сарай давно пора закрыть. Сарай не имеет никакого отношения к Истории Легендарного Торпедо и Великого автозавода ЗИЛ, канувшим в Славную Лету, а только жульнически пытается примазаться к их Истории, купив ласточку и эмблему за деньги, подмазав для этого Суды

    12.11.2025

  • Gordon

    Нужен раз акционеры. Вопрос в том, зачем.

    11.11.2025

  • Крым наш!

    Видимо, акционеры перепутали футбольное поле с цирковой ареной.

    11.11.2025

  • Кот

    Д. Парфёнов. (Об акционерах "Торпедо"): "...первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!.. — Сколько дней вы проработали в «Торпедо»? — 32." ----------------------------- "Что ни делает дурак, всё он делает не так. Начинает не сначала, А кончает как попало". С. Маршак. Детский писатель о взрослых дядях-акционерах.

    11.11.2025

  • Master Sborka

    Акционеры Торпедо вам точно футбольный клуб нужен?

    11.11.2025

  • mikeV

    Видимо, хоть в какой

    11.11.2025

  • mikeV

    Опять "Торпедо" с владельцами неповезло...

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тема неустойки не раскрыта

    11.11.2025

  • dinela

    Ребятам наверху дела нет до футбола!Они денежки моют!:yum:А Пинжачок в этом деле явно посильнее Парфёна!

    11.11.2025

  • spartsmen

    Интересно, а в какой лиге акцыонэры хотят видеть торпэдо?

    11.11.2025

    • Парфенов: «В «Торпедо» нам надо было поменять менталитет игроков. Пропускали и «плыли»

    Парфенов: «До «Торпедо» были разговоры с клубом РПЛ»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Урал 18 12 3 3 29-16 39
    2
    		 Факел 18 12 3 3 22-11 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
    6
    		 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
    7
    		 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
    8
    		 СКА-Хаб. 18 6 6 6 17-19 24
    9
    		 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
    10
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    11
    		 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
    12
    		 Енисей 18 5 5 8 13-24 20
    13
    		 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
    14
    		 Волга 18 5 3 10 21-32 18
    15
    		 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
    16
    		 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
    17
    		 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей - : -
    15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
    16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 10
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

