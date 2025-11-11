Парфенов: «Мне сказали: «Акционеры «Торпедо» хотят видеть другого тренера»
Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» рассказал о своем увольнении из московского клуба.
— Давайте поговорим о вашей отставке. После месяца работы в «Торпедо» у вас было предчувствие, что с вами расстанутся?
— И близко такого не было! А вот то, что команда приняла наши требования, становится той, какой мы, тренеры, хотим ее видеть, чувствовал. Тем более мы подошли к серии из четырех домашних матчей. Должны были встретиться с «Шинником», «Чайкой», которые находились с нами рядом. Обыграй их, могли бы серьезно поправить свое положение, подняться выше.
— Вспомните день, когда вам объявили о расставании?
— Накануне кубковой игры с «Велесом» предстояла утренняя тренировка. Мы, тренеры, обычно собираемся за два-три часа до занятия. Соответственно, я ехал к 8 утра. И тут приходит сообщение: «надо заехать в офис».
— Что дальше?
— Я еще спросил у нового генерального директора: «Можно зайду после тренировки»? Ответ: «Нет, нужно до».
— И как вам объявили об увольнении?
— Просто сказали: «Акционеры хотят видеть другого тренера, другой тренерский штаб». Вот и все. Что мне оставалось? Ты же в драку не полезешь.
— Не поинтересовались, какие к вашей работе есть претензии»?
— А какой смысл? Гендиректора только-только назначили и сверху дали команду мне все это озвучить. Это же не его решение.
— Были в шоке?
— Еще бы! Но что я мог сделать? Закрыться у себя в кабинете? Или все равно пойти тренировку провести? В теории можно было. Но зачем этот цирк устраивать?
— А эту тренировку, на которую вы ехали, в итоге проводил уже штаб Кононова?
— Да. Я же озвучил решение акционеров своим помощникам. Они сначала не поверили, подумали, что я так вот шучу...
— Не поверили?
— Нет, конечно! Ну ничего же не предвещало! И мы собрали административный штаб, объяснили ситуацию. Там тоже никто ничего не мог понять. Дождались ребят. Собрали их с тренерским штабом до тренировки в раздевалке. Поблагодарил, попрощались...
— А какие слова вы для них нашли?
— Слушайте, ну это раздевалка. Пусть все там и останется.
— И как ребята восприняли известие о вашем уходе?
— Это же коллектив, который состоял из 26 игроков. Возможно, те, кто не играл, немного и обрадовались. А так, опытные пацаны тоже переспросили: «Владимирыч, ты шутишь, что ли?» Ну сами понимаете: еще даже первый круг не закончился, а уже пятая смена тренера... За три месяца! — сказал Парфенов «СЭ».
51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.
1
|Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|
2
|Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|
6
|Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|
7
|Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|
8
|СКА-Хаб.
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|
9
|Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|
10
|Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|
11
|Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|
12
|Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|
13
|Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|
14
|Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|
15
|Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|
16
|Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|
17
|Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|
18
|Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|- : -
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|- : -
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|- : -
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|- : -
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|10
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2