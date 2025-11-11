Парфенов: «До «Торпедо» были разговоры с клубом РПЛ»
Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» предположил, что его специально уволили из московского клуба перед серией домашних матчей.
— Сейчас-то уже отошли от шока?
— Жизнь продолжается. Просто, когда ты не понимаешь, за что... «Акционеры хотят видеть другого тренера». Вот и все объяснение.
— Эта история говорит о том, что от тренера порой вообще ничего не зависит? Кто платит, тот и заказывает музыку.
— Просто, возможно, хотели побыстрее решить с нами вопрос, потому что предстояла серия из четырех домашних игр? Не знаю... Мол, если даст результат, как его уберешь? (Смеется.)
— А ведь Маслова и Резвухина, которые вас приглашали в «Торпедо», уволили раньше. Тогда не возникло мысли, что следующим можете быть вы?
— Когда с ними расстались, я задал Маслову и Резвухину прямой вопрос: «А мне-то что теперь делать? Тоже уходить?» Они сказали, что меня никто увольнять не собирается.
— Сколько дней вы проработали в «Торпедо»?
— 32.
— А, кстати, до того, как возглавить «Торпедо», рассматривали другие варианты?
— Ходили разговоры. Но нужно было подождать неделю или две. Предпосылки были. Получается, меня лишили и этих вариантов. Позвали всего на месяц...
— А был вариант из Премьер-лиги?
— Да.
— «Крылья»? «Пари НН»?
— Не буду называть конкретный клуб.
— Вы не раз говорили, что у вас нет агента. История с «Торпедо» не заставит вас им обзавестись?
— У меня много друзей среди агентов. По возможности мне помогают. Может быть, и стоит заключить договор с агентом.
— Чему вообще научила вас история с «Торпедо»?
— С большим вниманием подходить к подписанию контракта. Прописывать все нюансы, учитывать все мелочи. Я же отказался от других предложений. Заключил соглашение с «Торпедо» по схеме 1+1. С ходу включился в работу. Понятно, что могут быть провальные результаты. Все бывает. Если бы мы проиграли пять игр, то вопросов нет, мужики. Все бы поняли. А тут...
— Если опять позовут в клуб Первой лиги, пойдете?
— Почему нет? — сказал Парфенов «СЭ».
51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|
2
|Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|
6
|Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|
7
|Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|
8
|СКА-Хаб.
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|
9
|Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|
10
|Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|
11
|Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|
12
|Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|
13
|Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|
14
|Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|
15
|Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|
16
|Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|
17
|Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|
18
|Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|- : -
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|- : -
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|- : -
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|- : -
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|10
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2