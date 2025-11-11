Парфенов: «До «Торпедо» были разговоры с клубом РПЛ»

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» предположил, что его специально уволили из московского клуба перед серией домашних матчей.

— Сейчас-то уже отошли от шока?

— Жизнь продолжается. Просто, когда ты не понимаешь, за что... «Акционеры хотят видеть другого тренера». Вот и все объяснение.

— Эта история говорит о том, что от тренера порой вообще ничего не зависит? Кто платит, тот и заказывает музыку.

— Просто, возможно, хотели побыстрее решить с нами вопрос, потому что предстояла серия из четырех домашних игр? Не знаю... Мол, если даст результат, как его уберешь? (Смеется.)

— А ведь Маслова и Резвухина, которые вас приглашали в «Торпедо», уволили раньше. Тогда не возникло мысли, что следующим можете быть вы?

— Когда с ними расстались, я задал Маслову и Резвухину прямой вопрос: «А мне-то что теперь делать? Тоже уходить?» Они сказали, что меня никто увольнять не собирается.

— Сколько дней вы проработали в «Торпедо»?

— 32.

— А, кстати, до того, как возглавить «Торпедо», рассматривали другие варианты?

— Ходили разговоры. Но нужно было подождать неделю или две. Предпосылки были. Получается, меня лишили и этих вариантов. Позвали всего на месяц...

— А был вариант из Премьер-лиги?

— Да.

— «Крылья»? «Пари НН»?

— Не буду называть конкретный клуб.

— Вы не раз говорили, что у вас нет агента. История с «Торпедо» не заставит вас им обзавестись?

— У меня много друзей среди агентов. По возможности мне помогают. Может быть, и стоит заключить договор с агентом.

— Чему вообще научила вас история с «Торпедо»?

— С большим вниманием подходить к подписанию контракта. Прописывать все нюансы, учитывать все мелочи. Я же отказался от других предложений. Заключил соглашение с «Торпедо» по схеме 1+1. С ходу включился в работу. Понятно, что могут быть провальные результаты. Все бывает. Если бы мы проиграли пять игр, то вопросов нет, мужики. Все бы поняли. А тут...

— Если опять позовут в клуб Первой лиги, пойдете?

— Почему нет? — сказал Парфенов «СЭ».

51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.