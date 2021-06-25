Палиенко будет выступать за «Акрон»
23:03
Полузащитник Максим Палиенко подписал двухлетний контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте команды из Тольятти.
Ранее 26-летний футболист выступал за «Крылья Советов», «Зенит», «Тосно», «Нижний Новгород», «Чайку» и «Оренбург».
В сезоне-2020/21 он провел 33 матча в Олимп-ФНЛ и забил два гола, отдав три голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/06/25/maksim-palienko-vozvrashhaetsya-v-tolyatti/
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