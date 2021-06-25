Палиенко будет выступать за «Акрон»

Полузащитник Максим Палиенко подписал двухлетний контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте команды из Тольятти.

Ранее 26-летний футболист выступал за «Крылья Советов», «Зенит», «Тосно», «Нижний Новгород», «Чайку» и «Оренбург».

В сезоне-2020/21 он провел 33 матча в Олимп-ФНЛ и забил два гола, отдав три голевые передачи.