Отложенный матч между «Черноморцем» и «Торпедо» в ФНЛ начнется в 16:45

«Торпедо» объявило новое время начала матча 22-го тура Первой лиги с «Черноморцем».

Игра на стадионе «Центральный» в Новороссийске должна была начаться в 15:00 по московскому времени, но из-за угрозы БПЛА была отложена на полчаса. Позднее команды вышли на поле, пожали руки, но главный арбитр матча Антон Сидорин отправил всех в раздевалки.

«Отмена угрозы БЛПА в Новороссийске. Команда готовится к выходу на разминку. Матч начнется в 16:45!» — говорится в заявлении.

В воскресенье, 1 марта, также было перенесено начало игры РПЛ «Сочи» — «Спартак» и приостановлен матч FONBET чемпионата КХЛ «Сочи» — «Торпедо» из-за беспилотной опасности.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max