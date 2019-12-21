«Отличная неделя в Марселе». Игнашевич поблагодарил Виллаш-Боаша за стажировку

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич провел стажировку в «Марселе». Московская команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Игнашевич опубликовал фотографию с главным тренером французского клуба Андре Виллаш-Боашем.

— Отличная неделя в Марселе. Спасибо, Андре Виллаш-Боаш, — написал Игнашевич в своем Instagram.

— Было приятно повидаться, Сергей. Удачи, — ответил в комментариях сам португальский специалист.