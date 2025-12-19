Отец судьи Егорова опроверг новость о задержании сына

Бывший арбитр РПЛ Игорь Егоров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о задержании его сына и футбольного арбитра Егора Егорова.

«Егора никто не задерживал! Я вообще не понимаю, откуда у Ивана Карпова такая информация», — сказал Егоров «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Егорова не выпустили из России из-за дела «Торпедо» о попытке подкупа футбольных судей.