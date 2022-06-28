Отец Агаларова: «Гамид хочет играть в РПЛ. Еще весной говорили, что хотели поменять клуб»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о будущем игрока.

«У Гамида действующий контракт, поэтому говорить о возможном трансфере неправильно. Пока не общались с Шамилем Газизовым на эту тему. Гамид хочет играть в премьер-лиге. Еще весной мы говорили, что хотим поменять клуб — какой результат бы не сложился. И сейчас хотим поменять клуб. «Уфа», как я понимаю, выставила большой запрос в плане трансфера. Руководство клуба считает, что Гамид стоит таких денег. Может, «Уфа» хочет большую сумму. Мне кажется, что рынок сейчас другой, цены другие», — сказал Агаларов «СЭ».

21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, также он был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

27 июня генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о том, что Агаларов может перейти в «Ахмат».