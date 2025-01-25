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Осипов: «На поле без мата тяжеловато, грешу»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Балтики» Александр Осипов рассказал о своем отношении к мату.

«В интернате я не перенял ни одной вредной привычки. Что касается мата, не хочется быть моралистом, у нас каждый первый ругается. Наверное, это необычная история для ребенка 12-13 лет, у тебя где-то начинают проскакивать словечки, но воспитатели останавливают. Без мата в жизни можно спокойно обходиться, но наш русский язык настолько богат, что в каких-то ситуациях, когда рассказываешь байку, такие словечки служат украшением истории. А вот на поле без мата тяжеловато», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Полузащитник «Балтики» Осипов: «В интернате был кем-то вроде ботаника»
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
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 Алания 21 4 6 11 12-24 18
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Балтика – Шинник
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