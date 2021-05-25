Осинькин признан лучшим тренером сезона в ФНЛ
15:23
Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подвел итоги общего собрания ФНЛ, которое состоялось сегодня, 25 мая.
«Мы утвердили итоги прошедшего сезона, утвердили лучших футболистов. Голосовали капитаны всех команд. Также выбрали лучшего тренера — Игорь Осинькин («Крылья Советов»), лучший менеджер — Равиль Измайлов ( «Нижний Новгород»)», — сказал Алаев.
Напомним, что «Крылья Советов» по итогам сезона в Олимп-ФНЛ вышли в премьер-лигу, досрочно выиграв чемпионат.
(Владимир Пушкарев)
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