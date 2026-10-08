Осинькин о работе в Сочи: «Два-три раза в день воздушная тревога. Забыли, когда вылетали на матчи вовремя»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал, как команда справляется с непростыми условиями для игр и тренировок.

— Но каково это жить и тренироваться в Сочи, где порой несколько раз за день объявляется воздушная тревога? Как с этим справляться психологически?

— Действительно, в последнее время такого еще не было, чтобы два-три раза за день не объявлялась воздушная тревога. У нас некоторые игроки проживают в гостиницах. Их убедительно просят пройти в убежище. Были случаи, когда за день до матча футболисты часть ночи проводили именно в убежище. Тем не менее потихонечку ко всему привыкаешь. Пожалуй, труднее принять даже другие вещи.

— Какие?

— Тот же перенос матча с «Волгой». В прошлом сезоне в РПЛ возникла подобная ситуация.

Да и с вылетом в другие города на гостевые встречи все очень непросто. С «Торпедо» сыграли в итоге в другой день, с «Нефтехимиком» время начала матча перенесли.

Теперь мы вылетаем на день раньше, а вернуться домой быстро не получается. Возвращаемся всегда на день позже, чем обычно. А когда у нас «тройники», все это накапливается... Выпадает день из восстановления, из тренировочного процесса. Много времени проводим в дороге. Уже и забыли, когда вылетали час в час, минута в минуту.

— Накопительный эффект может в итоге сказаться на результатах?

— Отвечу так. Два года назад «Краснодар» и «Ростов» столкнулись с подобными проблемами. Но «Краснодар» выдал свой лучший сезон, став чемпионом. У «быков» была просто ужасная логистика, но они завоевали золото! Вопреки всему.

А «Ростов» показывал очень качественный футбол. Поэтому нам надо равнятьcя вот на такие примеры. А жаловаться...Внутри клуба, команды делаем все от нас зависящее, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, минимизируем их сложности, — рассказал Осинькин в интервью «СЭ».

«Сочи» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. 11 октября команда Осинькина встретится с «Уфой» в 13-м туре.

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