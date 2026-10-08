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Осинькин о работе в Сочи: «Два-три раза в день воздушная тревога. Забыли, когда вылетали на матчи вовремя»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал, как команда справляется с непростыми условиями для игр и тренировок.

— Но каково это жить и тренироваться в Сочи, где порой несколько раз за день объявляется воздушная тревога? Как с этим справляться психологически?

— Действительно, в последнее время такого еще не было, чтобы два-три раза за день не объявлялась воздушная тревога. У нас некоторые игроки проживают в гостиницах. Их убедительно просят пройти в убежище. Были случаи, когда за день до матча футболисты часть ночи проводили именно в убежище. Тем не менее потихонечку ко всему привыкаешь. Пожалуй, труднее принять даже другие вещи.

— Какие?

— Тот же перенос матча с «Волгой». В прошлом сезоне в РПЛ возникла подобная ситуация.

Да и с вылетом в другие города на гостевые встречи все очень непросто. С «Торпедо» сыграли в итоге в другой день, с «Нефтехимиком» время начала матча перенесли.

Теперь мы вылетаем на день раньше, а вернуться домой быстро не получается. Возвращаемся всегда на день позже, чем обычно. А когда у нас «тройники», все это накапливается... Выпадает день из восстановления, из тренировочного процесса. Много времени проводим в дороге. Уже и забыли, когда вылетали час в час, минута в минуту.

— Накопительный эффект может в итоге сказаться на результатах?

— Отвечу так. Два года назад «Краснодар» и «Ростов» столкнулись с подобными проблемами. Но «Краснодар» выдал свой лучший сезон, став чемпионом. У «быков» была просто ужасная логистика, но они завоевали золото! Вопреки всему.

А «Ростов» показывал очень качественный футбол. Поэтому нам надо равнятьcя вот на такие примеры. А жаловаться...Внутри клуба, команды делаем все от нас зависящее, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, минимизируем их сложности, — рассказал Осинькин в интервью «СЭ».

Игорь Осинькин.«Бывало, игроки часть ночи проводили в убежище». Игорь Осинькин — о «Сочи», Зиньковском и Глушенкове

«Сочи» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. 11 октября команда Осинькина встретится с «Уфой» в 13-м туре.

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Футбол
Первая лига
ФК Сочи
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 13 7 2 4 17-16 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Волга 13 4 2 7 16-19 14
11
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
12
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
13
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
14
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
15
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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34 тур
4.10 14:30 Велес – Волга 1 : 2
5.12 00:00 Арсенал – Уфа - : -
5.12 00:00 Енисей – Урал - : -
5.12 00:00 Нижний Новгород – КАМАЗ - : -
5.12 00:00 Ротор – Шинник - : -
5.12 00:00 Сочи – Ленинградец - : -
5.12 00:00 Спартак Кс – СКА-Хабаровск - : -
5.12 00:00 Текстильщик – Нефтехимик - : -
5.12 00:00 Торпедо – Челябинск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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