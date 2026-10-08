Осинькин о работе в Сочи: «Два-три раза в день воздушная тревога. Забыли, когда вылетали на матчи вовремя»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» рассказал, как команда справляется с непростыми условиями для игр и тренировок.
— Но каково это жить и тренироваться в Сочи, где порой несколько раз за день объявляется воздушная тревога? Как с этим справляться психологически?
— Действительно, в последнее время такого еще не было, чтобы два-три раза за день не объявлялась воздушная тревога. У нас некоторые игроки проживают в гостиницах. Их убедительно просят пройти в убежище. Были случаи, когда за день до матча футболисты часть ночи проводили именно в убежище. Тем не менее потихонечку ко всему привыкаешь. Пожалуй, труднее принять даже другие вещи.
— Какие?
— Тот же перенос матча с «Волгой». В прошлом сезоне в РПЛ возникла подобная ситуация.
Да и с вылетом в другие города на гостевые встречи все очень непросто. С «Торпедо» сыграли в итоге в другой день, с «Нефтехимиком» время начала матча перенесли.
Теперь мы вылетаем на день раньше, а вернуться домой быстро не получается. Возвращаемся всегда на день позже, чем обычно. А когда у нас «тройники», все это накапливается... Выпадает день из восстановления, из тренировочного процесса. Много времени проводим в дороге. Уже и забыли, когда вылетали час в час, минута в минуту.
— Накопительный эффект может в итоге сказаться на результатах?
— Отвечу так. Два года назад «Краснодар» и «Ростов» столкнулись с подобными проблемами. Но «Краснодар» выдал свой лучший сезон, став чемпионом. У «быков» была просто ужасная логистика, но они завоевали золото! Вопреки всему.
А «Ростов» показывал очень качественный футбол. Поэтому нам надо равнятьcя вот на такие примеры. А жаловаться...Внутри клуба, команды делаем все от нас зависящее, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, минимизируем их сложности, — рассказал Осинькин в интервью «СЭ».
«Сочи» с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. 11 октября команда Осинькина встретится с «Уфой» в 13-м туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Урал
|12
|7
|4
|1
|20-6
|25
|
3
|Спартак Кс
|12
|7
|3
|2
|16-10
|24
|
4
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
5
|Велес
|13
|7
|2
|4
|17-16
|23
|
6
|Торпедо
|12
|6
|3
|3
|21-9
|21
|
7
|Уфа
|12
|4
|6
|2
|16-13
|18
|
8
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
9
|Шинник
|12
|3
|7
|2
|15-13
|16
|
10
|Волга
|13
|4
|2
|7
|16-19
|14
|
11
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
12
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
13
|Ленинградец
|12
|3
|4
|5
|10-20
|13
|
14
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
15
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|12
|1
|3
|8
|11-23
|6
|4.10
|14:30
|Велес – Волга
|1 : 2
|5.12
|00:00
|Арсенал – Уфа
|- : -
|5.12
|00:00
|Енисей – Урал
|- : -
|5.12
|00:00
|Нижний Новгород – КАМАЗ
|- : -
|5.12
|00:00
|Ротор – Шинник
|- : -
|5.12
|00:00
|Сочи – Ленинградец
|- : -
|5.12
|00:00
|Спартак Кс – СКА-Хабаровск
|- : -
|5.12
|00:00
|Текстильщик – Нефтехимик
|- : -
|5.12
|00:00
|Торпедо – Челябинск
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|11
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
Судейство