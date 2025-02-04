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Орещук прокомментировал трансфер Шапи-Сулейманова в «Канзас Сити»

Даниил Аршавский
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о переходе вингера Магомеда Шапи-Сулейманова в «Спортинг Канзас Сити».

25-летний россиянин перешел из «Ариса» в американский клуб 3 февраля, подписав контракт до конца 2026 года с опцией продления еще на два сезона.

«Это хороший вариант продолжения карьеры. Не знаю, говорит ли что-то тот факт, что в MLS уже два россиянина. Сейчас там хороший чемпионат, хороший уровень жизни. Ничего плохого в этом нет, как и предрассудков. Американцы не смотрят россиянин это или нет, могут взять любого. Футбольная Федерация в США тоже не запрещала покупать россиян. У них свои правила, они живут по своим законам», — цитирует Орещука Legalbet.ru.

Шапи-Сулейманов — воспитанник академии «Краснодара». Нападающий провел 124 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач за основную команду «быков». Футболист присоединился к «Арису» в 2023 году. В нынешнем сезоне вингер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 14 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Legalbet.ru
Роман Орещук
Футбол
Спортинг Канзас-Сити
ФК Арис (Лимасол)
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