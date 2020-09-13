«Оренбург» вырвал победу у «Торпедо» на 91-й минуте, «Спартак-2» вышел на 2-е место
«Оренбург» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1. Победный мяч оренбуржцы провели в добавленное ко второму тайму время.
«Оренбург» остается единственным клубом лиги, не проигравшим ни одного матча в сезоне. Команда занимает первое место с 8 победами и ничьей.
В другой встрече «Спартак-2» взял верх над «Нефтехимиком» — 1:0 — и обошел его в таблице, выйдя на второе место.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
9-й тур
«Торпедо» (Москва) — «Оренбург» — 1:2 (0:0)
Голы: Берковский, 46 (1:0). Фамейе, 78 (1:1). Чуканов, 90+1 (1:2).
«Торпедо»: Конюхов, Евдокимов, Шоркин, Самсонов, Берковский (Адаев, 64), Рязанцев, Гордюшенко (Магаль, 79), Нетфуллин, Елисеев (Шустиков, 46), Калмыков (Прошляков, 72), Лебеденко (Кертанов, 53).
«Оренбург»: Климович, Насыров (Бреев, 69), Мамин, Малых, Сиваков, Капленко, Ткачук (Кулишев, 66), Аюпов, Рикарду Алвеш (Прудников, 66), Козлов (Чуканов, 82), Фамейе (Скворцов, 90).
Предупреждения: Елисеев, 41. Евдокимов, 56. Самсонов, 59. Прошляков, 81. Кертанов, 88. Фамейе, 89.
Судья: Кукуляк (Калуга).
13 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак-2» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Миронов, 71.
«Нефтехимик»: Голубев, Лелюкаев (Семенов, 74), Канаев, Потапов, Ширяев, Уридия, Ситдиков, Кленкин, Хубаев (Котик, 72), Галиулин (Осипов, 86), Шадрин (Юшин, 76).
«Спартак-2»: Акмурзин, Воропаев, Петрунин, Миронов, Дьяков, Литвинов, Игнатов, Муминов (Бакалюк, 69), Денисов, Оганесян, Кожедуб.
Предупреждения: Ширяев, 13. Миронов, 41. Галиулин, 45+1. Литвинов, 52. Ситдиков, 67. Кожедуб, 74. Канаев, 82. Дьяков, 83. Петрунин, 85. Осипов, 90+2. Акмурзин, 90+2.
Судья: Кошко (Белореченск).
13 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/