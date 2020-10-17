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«Оренбург» в гостях разгромил «Спартак-2»

16:02
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В матче 16-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Спартак-2» принимал «Оренбург». Гости одержали крупную победу со счетом 3:0.

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Оренбург» — 0:3 (0:1)

Голы: Гойкович, 5 (0:1). Гойкович, 75 (0:2). Юсупов, 81 (0:3).

«Спартак-2» (Москва): Поплевченков, Миронов, Ходорченко (Вит.Шитов, 84), Петрунин, Воропаев, Дьяков, Баду (Кожедуб, 73), Литвинов (Лайкин, 80), Денисов, Игнатов, Нимели.

«Оренбург»: Кеняйкин, Гойкович, Мамин, Капленко, Скворцов (Лопарев, 84), Бреев (Палиенко, 10), Эктов, Аюпов, Козлов (Юсупов, 76), Прудников (Хорошков, 90), Чуканов.

Предупреждения: Чуканов, 45+1. Эктов, 48. Палиенко, 55.

Судья: Чистяков (Азов).

17 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Иртыш» (Омск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Шакуро, Шмыков, Магадиев, Саламатов (Бурюкин, 70), Сычевой (Масловский, 86), Киреев, Подоксенов (Кербс, 65), Киселев, Кротов, Гордиенко (Третьяков, 59).

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Исаенко, Бочко (Ивашин, 76), Пелих, Литвинов, Мацукатов, Сперцян, Якимов, Кутовой (Байрамян, 90+3), Сабуа, Апеков (Воротников, 76).

Предупреждения: Сабуа, 38. Кербс, 80. Шакуро, 90+5. Байрамян, 90+5.

Удаление: Якимов, 90+2.

Судья: Сединкин (Омск).

17 октября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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