«Оренбург» победил «Торпедо», продлив безвыигрышную серию москвичей до пяти матчей

«Оренбург» в матче 29-го тура ФНЛ обыграл «Торпедо» со счетом 3:0.

Отличились Николай Прудников, Джоэль Фамейе и Алексей Миронов. На 55-й минуте форвард москвичей Игорь Лебеденко не реализовал пенальти, а на 85-й минуте защитник хозяев Адесойе Ойеволе получил красную карточку.

После этого матча «Оренбург» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Торпедо» с 54 очками — на четвертой строчке.

В другом матче тура «Иртыш» уступил «Текстильщику» со счетом 0:1. Команды занимают 17-е и 13-е места соответственно.

Олимп — ФНЛ

29-й тур

«Оренбург» — «Торпедо М» (Москва) — 3:0 (2:0)

Голы: Прудников, 2 (1:0). Фамейе, 29 — с пенальти (2:0). Миронов, 59 (3:0).

Нереализованный пенальти: Лебеденко, 55 (вратарь)

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Ойеволе, Миронов (Ил.Воробьев, 90+1), Аюпов, Ткачук, Дм.Воробьев (Нойок, 65), Прудников (Палиенко, 84), А.В.Козлов (Гойкович, 88), Фамейе (Эктов, 61).

«Торпедо М» (Москва): Довбня, Каплиенко (Адаев, 65), Д.Козлов, Редькович (Самсонов, 46), Евдокимов, Шкофлек, Гордюшенко (Лебеденко, 46), Магаль, Рязанцев (Корж, 88), Нетфуллин, Калмыков (Баланюк, 46).

Предупреждения: Сиваков, 5. Редькович, 16. Д.Козлов, 26. Прудников, 45. Ойеволе, 54.

Удаление: Ойеволе, 85.

Судья: Чистяков (Азов).

10 марта. Оренбург. Стадион «Газовик». 694 зрителя.

«Иртыш» (Омск) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:1 (0:1)

Гол: Обивалин, 30.

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Шакуро, Шмыков, Сычевой, Киреев, Визнович (Шлеермахер, 58), Кротов, Г.Киселев, Кир.Морозов, Стеклов (Коршунов, 66), Стефанович.

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Макушкин, Губочкин, Обивалин, Фомин, Сидоров (Батов, 64), Катрич (Каменщиков, 85), Машуков (Романенко, 77), Горюшкин, Бачинский.

Предупреждения: Фомин, 19. Шакуро, 34. Обивалин, 40. Макушкин, 54. Шмыков, 55. Стефанович, 57. Кротов, 63. Хрипков, 64. Губочкин, 88.

Удаление: Хрипков, 75.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

10 марта. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».