«Оренбург» сыграл вничью с «Краснодаром-2» и продлил беспроигрышную серию до 11 матчей

«Краснодар-2» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Оренбуржцы продлили беспроигрышную серию со старта сезона до 11 матчей (8 побед и 3 ничьи) и лидируют в таблице.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

11-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Оренбург» — 1:1 (0:0)

Голы: Шкофлек, 74 (0:1). Воротников, 87 (1:1).

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко (Пелих, 70), Ивашин (Апеков, 82), Литвинов, Стежко (Мартынов, 64), Григорян, Мацукатов, Сперцян, Якимов, Кутовой (Сабуа, 57), Сулейманов (Воротников, 60).

«Оренбург»: Климович, Мамин, Малых, Сиваков, Капленко, Скворцов (Козлов, 76), Кулишев (Ткачук, 59), Эктов, Аюпов (Бидловский, 90+1), Чуканов (Шкофлек, 70), Прудников (Фамейе, 59).

Предупреждения: Малых, 27. Пелих, 90+1. Мацукатов, 90+1. Мартынов, 90+4.

Судья: Матюнин (Москва).

23 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 180 зрителей.