«Ротор» обыграл «Оренбург», «Енисей» победил липецкий «Металлург»
Завершились три матча девятого тура Олимп-ФНЛ.
«Олимп-Долгопрудный и «Алания» сыграли вничью (1:1). «Ротор» победил «Оренбург» (3:0). Дубль в активе Камиля Муллина. «Енисей» победил липецкий «Металлург» (2:0).
ФНЛ
9-й тур
«Оренбург» — «Ротор» (Волгоград) — 0:3 (0:2)
Голы: Чуканов, 26 (0:1). Муллин, 45 (0:2). Муллин, 59 (0:3).
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Козлов, Стаматов (Прудников, 46), Бреев (Бидловский, 79), Аюпов, Эктов, Капленко, Шаболин (Титков, 60), Диалло (Сычевой, 60).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Первушин, Голосов, Бериашвили, Ташаев (Махатадзе, 70), Чуканов, Кипиани (Серченков, 88), Школик (Абдуллаев, 70), Муллин (Маляров, 80), Макаров (Минаев, 80).
Предупреждения: Сиваков, 24. Ташаев, 33. Бериашвили, 78. Капленко, 85. Маляров, 90+2.
Судья: Амелин (Тула).
5 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Металлург Лп» (Липецк) — «Енисей» (Красноярск) — 0:2 (0:0)
Голы: Лапшов, 84 (0:1). Саная, 89 (0:2).
«Металлург Лп» (Липецк): Кобзев (Иканович, 90), Белов, Киселев, Редькович, Сазонов, Поярков (Ахвледиани, 88), Шаповалов (Иваньков, 77), Завезен (Визнович, 90), Баязов, Кутьин, Арустамян.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Масловский, Кичин, А.Рукас, Т.Рукас (Лапшов, 32), Чибисов, Иванов, Ланин, Раздорских (Канаплин, 76), Саная.
Предупреждения: Раздорских, 34. Поярков, 36. Киселев, 48. А.Рукас, 53.
Судья: Матюнин (Москва).
5 сентября. Липецк. Стадион «Металлург».
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (1:1)
Голы: Бахтияров, 6 (1:0). Бутаев, 30 (1:1).
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Герчиков, Никитенков, Гудков, Сафронов, Великородный (Янов, 46), Бахтияров (Балахонцев, 60), Лоуренс, Коротаев (Погорелов, 81), Тарасенко.
«Алания» (Владикавказ): Томаев, Багаев, Татаев (Качмазов, 86), Бутаев, Хабалов (Шавлохов, 86), Хугаев, Магомедов, Цараев (Гурциев, 69), Машуков (Хосонов, 56), Гиоргобиани, Эльдарушев (Кобесов, 56).
Предупреждения: Татаев, 5. Хугаев, 34.
Судья: Фролов (Москва).
5 сентября. Химки. Стадион «Родина».
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