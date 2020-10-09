«Оренбург» продлил беспроигрышную серию, «Торпедо» обыграло «Иртыш», «Спартак-2» уступил «Чайке»
«Оренбург» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 2:2. Оренбуржцы сохранили лидерство в таблице и еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне (8 побед, 6 ничьих).
В другой игре «Спартак-2» дома уступил «Чайке» и упустил возможность выйти в лидеры таблицы — 2:1. Дубль красно-белых идет на третьей строчке, на 1 очко отставая от «Крыльев Советов» и на 2 — от «Оренбурга».
«Торпедо» на выезде одолело «Иртыш» и вышло на шестое место.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Иртыш» (Омск) — «Торпедо» (Москва) — 0:2 (0:0)
Голы: Калмыков, 59 (0:1). Калмыков, 90+3 (0:2).
«Иртыш»: Еременко, Шакуро, Рукас, Масловский, Морозов, Саламатов (Бурюкин, 84), Шлеермахер, Кротов (Гордиенко, 86), Киселев, Стеклов (Подоксенов, 84), Третьяков (Киреев, 65).
«Торпедо»: Конюхов, Евдокимов, Шоркин, Самсонов, Берковский (Кертанов, 82), Дворецков (Лях, 61), Гордюшенко (Прошкин, 46), Нетфуллин, Магаль (Елисеев, 46), Прошляков (Калмыков, 53), Лебеденко.
Предупреждения: Лебеденко, 11. Прошляков, 30. Стеклов, 31. Киселев, 35. Рукас, 53. Берковский, 62. Прошкин, 73.
Судья: Панин (Дмитров).
9 октября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».
«Оренбург» — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:2 (1:1)
Голы: Миронов, 8 (1:0). Большаков, 13 (1:1). Скворцов, 57 (2:1). Барков, 83 (2:2).
«Оренбург»: Кеняйкин, Гойкович, Смирнов, Малых, Сиваков, Скворцов (Шкофлек, 68), Миронов (Капленко, 62), Ткачук (Эктов, 73), Аюпов, Прудников, Чуканов (Мамин, 82).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Грачев, Суслов, Большаков, Мануйлов, Горулев, Квеквескири, Батютин (Кенесов, 80), Никифоров (Труфанов, 90+1), Брагин (Гаджимурадов, 70), Барков.
Предупреждения: Квеквескири, 1. Аюпов, 12. Малых, 39. Миронов, 45. Обухов, 90+5. Сиваков, 90+6. Труфанов, 90+7.
Судья: Сафьян (Москва).
9 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 516 зрителей.
«Спартак-2» (Москва) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:2 (0:1)
Голы: Чочиев, 41 (0:1). Кулик, 64 (0:2). Вит.Шитов, 79 (1:2).
«Спартак-2»: А.Шитов, Баду, Воропаев (Осмоловский, 80), Гапонов, Дьяков, Петрунин (Нимели, 24), Литвинов, Игнатов, Оганесян (Данилин, 68), Муминов (Вит.Шитов, 68), Маркитесов (Голосов, 54).
«Чайка»: Филиппов, Гогличидзе, Гаджибеков, Хайруллов, Ужгин, Глушков (Пискунов, 72), Карташов, Володкин (Савичев, 68), Чочиев (Кулик, 59. Васильев, 90+1), Леонтьев, Алейников.
Предупреждения: Баду, 30. Гаджибеков, 32. Игнатов, 50. Карташов, 58. Кулик, 71. Филиппов, 90+4.
Удаления: Карташов, 76. Игнатов, 76.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
9 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/