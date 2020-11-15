«Оренбург» победил «Нефтехимик» и обогнал «Крылья Советов» в ФНЛ
«Оренбург» обыграл «Нефтехимик» в 22-м туре Олимп-ФНЛ — 2:1. Это позволило команде вернуться на второе место в таблице, обойдя на 1 очко «Крылья Советов». Лидирует «Нижний Новгород», опережающий «Оренбург» на 4 очка.
Оренбуржцы в нынешнем сезоне потерпели только одно поражение в 22 играх.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Балтика» (Калининград) — 0:0
«Волгарь»: Саганович, Лобкарев (Белоус, 66), Козлов, Ведерников (Зенин, 83), Хомуха, Журавлев, Полубояринов, Болонин, Павлишин, Погосов, Воробьев.
«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Юрганов, Мещанинов, Ковалев, Казаев, Кузьмин (Гелоян, 64), Шаваев, Альшин, Кашчелан, Аллеф (Маркович, 80).
Предупреждения: Казаев, 11. Тишкин, 16. Полубояринов, 28. Козлов, 32. Павлишин, 50. Кашчелан, 53. Маркович, 81.
Удаление: Тишкин, 90+2 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судья: Сухой (Люберцы).
15 ноября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Алания» (Владикавказ) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (1:0)
Голы: Хабалов, 16 (1:0). Умаев, 75 (1:1).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Засеев (Д.Кобесов, 85), Качмазов, Шавлохов, Магомедов, Хугаев (Хосонов, 85), Хабалов (Гурциев, 59), Гиоргобиани (Хубулов, 76), Хадарцев (Машуков, 58).
«Чайка»: Филиппов, Хозин, Хайруллов, Пискунов, Ужгин (Глушков, 73), Бычков, Алейников (Безденежных, 64), Леонтьев, Савичев, Кулишев (Володкин, 58), Умаев (Хохлачев, 83).
Предупреждения: Засеев, 40. Бутаев, 74. Качмазов, 79. Хохлачев, 89.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
15 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Оренбург» — 1:2 (0:0)
Голы: Уридия, 59 (1:0). Прудников, 81 (1:1). Прудников, 87 (1:2).
«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Канаев, Потапов, Семенов, Хубаев (Кайков, 68), Уридия (Шадрин, 68), Галиулин (Кленкин, 46), Петров, Ситдиков, Яковлев (Алекперов, 46. Котик, 77).
«Оренбург»: Климович, Гойкович, Мамин, Малых (Юсупов, 68), Сиваков, Капленко, Скворцов (Ткачук, 76), Эктов, Аюпов, А.В.Козлов (Шкофлек, 90+3), Чуканов (Прудников, 81).
Предупреждения: Скворцов, 37. Канаев, 78. Потапов, 83. Эктов, 90. Петров, 90. Кайков, 90+3.
Судья: Сафьян (Москва).
15 ноября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.