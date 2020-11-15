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«Оренбург» победил «Нефтехимик» и обогнал «Крылья Советов» в ФНЛ

17:02
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«Оренбург» обыграл «Нефтехимик» в 22-м туре Олимп-ФНЛ — 2:1. Это позволило команде вернуться на второе место в таблице, обойдя на 1 очко «Крылья Советов». Лидирует «Нижний Новгород», опережающий «Оренбург» на 4 очка.

Оренбуржцы в нынешнем сезоне потерпели только одно поражение в 22 играх.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Балтика» (Калининград) — 0:0

«Волгарь»: Саганович, Лобкарев (Белоус, 66), Козлов, Ведерников (Зенин, 83), Хомуха, Журавлев, Полубояринов, Болонин, Павлишин, Погосов, Воробьев.

«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Юрганов, Мещанинов, Ковалев, Казаев, Кузьмин (Гелоян, 64), Шаваев, Альшин, Кашчелан, Аллеф (Маркович, 80).

Предупреждения: Казаев, 11. Тишкин, 16. Полубояринов, 28. Козлов, 32. Павлишин, 50. Кашчелан, 53. Маркович, 81.

Удаление: Тишкин, 90+2 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Сухой (Люберцы).

15 ноября. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Алания» (Владикавказ) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (1:0)

Голы: Хабалов, 16 (1:0). Умаев, 75 (1:1).

«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев, Засеев (Д.Кобесов, 85), Качмазов, Шавлохов, Магомедов, Хугаев (Хосонов, 85), Хабалов (Гурциев, 59), Гиоргобиани (Хубулов, 76), Хадарцев (Машуков, 58).

«Чайка»: Филиппов, Хозин, Хайруллов, Пискунов, Ужгин (Глушков, 73), Бычков, Алейников (Безденежных, 64), Леонтьев, Савичев, Кулишев (Володкин, 58), Умаев (Хохлачев, 83).

Предупреждения: Засеев, 40. Бутаев, 74. Качмазов, 79. Хохлачев, 89.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

15 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Оренбург» — 1:2 (0:0)

Голы: Уридия, 59 (1:0). Прудников, 81 (1:1). Прудников, 87 (1:2).

«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Канаев, Потапов, Семенов, Хубаев (Кайков, 68), Уридия (Шадрин, 68), Галиулин (Кленкин, 46), Петров, Ситдиков, Яковлев (Алекперов, 46. Котик, 77).

«Оренбург»: Климович, Гойкович, Мамин, Малых (Юсупов, 68), Сиваков, Капленко, Скворцов (Ткачук, 76), Эктов, Аюпов, А.В.Козлов (Шкофлек, 90+3), Чуканов (Прудников, 81).

Предупреждения: Скворцов, 37. Канаев, 78. Потапов, 83. Эктов, 90. Петров, 90. Кайков, 90+3.

Судья: Сафьян (Москва).

15 ноября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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