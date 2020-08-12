«Оренбург» победил «Аланию», одержав третью сухую победу подряд

«Оренбург» одолел «Аланию» в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Оренбуржцы одержали три сухие победы в трех играх и единолично возглавляют таблицу.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

3-й тур

«Оренбург» — «Алания» (Владикавказ) — 2:0 (0:0)

Голы: Кулишев, 53 — с пенальти (1:0). Чуканов, 62 (2:0).

Нереализованный пенальти: Хадарцев, 50 (вратарь)

«Оренбург»: Климович, Козлов, Сиваков, Малых, Капленко (Болотов, 86), Эктов, Рикарду Алвеш (Бреев, 56), Аюпов, Кулишев (Шкофлек, 56), Чуканов (Скворцов, 75), Фамейе (Прудников, 88).

«Алания»: Солдатенко, Засеев (Кокоев, 84), Д.Кобесов, Бутаев (Гурциев, 68), Шавлохов, Кочиев, Хабалов (Суанов, 69), Дзахов (Хосонов, 60), Магомедов (Цараев, 79), Машуков, Хадарцев.

Предупреждения: Машуков, 34. Хадарцев, 48. Д.Кобесов, 53. Козлов, 77.

Удаления: Сиваков, 50. Д.Кобесов, 55.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

12 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 528 зрителей.