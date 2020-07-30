«Оренбург» объявил о продлении аренды Капленко и уходе троих игроков
«Оренбург» объявил о продлении аренды полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко до конца сезона-2020/21.
21-летний россиянин присоединился к оренбуржцам на правах аренды зимой 2020 года и появился на поле в одном матче, выйдя на замену на 22 минуты.
Также, «Оренбург» объявил о том, что команду покинут три футболиста: Урош Радакович, Мамаду Силла (у обоих закончились арендные соглашения) и Исламбек Куат (контракт с ним был расторгнут по взаимному соглашению сторон).
— До конца сезона продлено арендное соглашение с полузащитником Кириллом Капленко.— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 30, 2020
— Закончились арендные соглашения с Урошем Радаковичем и Мамаду Силлой.
— По взаимному соглашению сторон ФК «Оренбург» покидает Исламбек Куат. pic.twitter.com/sVezljt2Ru