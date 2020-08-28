«Оренбург» объявил о назначении Лички на пост главного тренера команды

Пресс-служба «Оренбурга» сообщает, что Марцел Личка стал главным тренером команды. Срок контракта 43-летнего чешского специалиста с клубом не уточняется.

Ранее Личка тренировал брестское «Динамо», с которым становился обладателем Суперкубка Белоруссии (2019) и чемпионом страны (2019).