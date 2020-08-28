«Оренбург» объявил о назначении Лички на пост главного тренера команды
17:15
Пресс-служба «Оренбурга» сообщает, что Марцел Личка стал главным тренером команды. Срок контракта 43-летнего чешского специалиста с клубом не уточняется.
Ранее Личка тренировал брестское «Динамо», с которым становился обладателем Суперкубка Белоруссии (2019) и чемпионом страны (2019).
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/marcel-lichka-glavnyj-trener-fk-orenburg.html
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