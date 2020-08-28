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«Оренбург» объявил о назначении Лички на пост главного тренера команды

17:15
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Пресс-служба «Оренбурга» сообщает, что Марцел Личка стал главным тренером команды. Срок контракта 43-летнего чешского специалиста с клубом не уточняется.

Ранее Личка тренировал брестское «Динамо», с которым становился обладателем Суперкубка Белоруссии (2019) и чемпионом страны (2019).

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/marcel-lichka-glavnyj-trener-fk-orenburg.html

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