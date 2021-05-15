«Оренбург» выложил пост после победы над брянским «Динамо» (3:2) в последнем туре Олимп-ФНЛ. Команда заняла второе итоговое место в чемпионате.

15 мая РФС опубликовал регламент переходных матчей сезона-2020/21 между клубами РПЛ и ФНЛ, согласно которому «Оренбург» не сможет участвовать в премьер-лиге в следующем сезоне, так как не получил необходимую для этого лицензию. Вместо них в РПЛ пройдет «Нижний Новгород».

«Новости из Москвы пришли в тот момент, когда мы праздновали свое законное серебро после очередного победного матча. В тот момент мы еще не знали», — говорится в посте в Instagram.

Ранее, 12 мая РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ из-за того, что стадион «Газовик» не соответсвует критериям.