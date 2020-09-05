«Оренбург» на выезде обыграл «Факел»

«Оренбург» победил «Факел» (2:0) в матче седьмого тура Олимп-ФНЛ.

Первый мяч на 12-й минуте забил Андрей Козлов. В концовке отличился Жига Шкофлек.

«Оренбург» набрал 19 очков и на данный момент лидирует в турнирной таблице. «Факел» на 19-м месте — четыре очка.

В следующем туре «Факел» примет «Енисей», а «Оренбург» — «Шинник».

Олимп-ФНЛ

7-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Оренбург» — 0:2 (0:0)

Голы: Козлов, 12 (0:1). Шкофлек, 90+4 (0:2).

«Факел»: Кортнев, Дашаев, Брызгалов (Смирнов, 46), Соловьев (Ф.Первушин, 69), Акбашев, Коробов, Дроздов, Мастерной, Никитин, Григорьев, Разборов (О.Дмитриев, 77).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Насыров, С.Козлов (А.Чуканов, 74), Ткачук (Прудников, 82), Аюпов, Эктов (Фамейе, 68), Миронов, Рикарду Алвеш (С.Бреев, 67), Козлов (Шкофлек, 90+2).

Предупреждения: Рикарду Алвеш, 20. Ткачук, 31. Брызгалов, 33. Аюпов, 38. Соловьев, 43. Эктов, 46. Разборов, 47. Миронов, 57.

Судья: Кошко (Белореченск).

5 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».