«Оренбург» обыграл «Крылья Советов», «Спартак-2» уступил «Иртышу»
«Оренбург» победил «Крылья Советов» (2:1) в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ. Команда набрала 53 очка и занимает второе место.
«Спартак-2» дома уступил «Иртышу» (1:2). «Велес» победил «Шинник» (4:2). «Краснодар-2» и «Акрон» разошлись миром (1:1).
Олимп — ФНЛ
25-й тур
«Велес» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 4:2 (1:1)
Голы: Низамутдинов, 17 (0:1). Ботака-Иобома, 31 (1:1). Максименко, 54 (2:1). Кахидзе, 61 (3:1). Носов, 70 (3:2). Стефанович, 90+2 (4:2).
«Велес»: Косаревский, Кахидзе, Котов, Малания, Ботака-Иобома, Джамалутдинов (Осипов, 46), Максименко, Родионов (Вакулич, 84), Фищенко (Майга, 72), Галоян (Кирсанов, 76), Баев (Стефанович, 72).
«Шинник»: Матюша, Евсеев (Щадин, 83), Стешин, Стрелов, Покидышев, Самойлов, Маляров, Носов (Игнатович, 74), Зинков (Наседкин, 79), Самодин, Низамутдинов.
Предупреждения: Стешин, 35. Котов, 69.
Судья: Буланов (Саранск).
29 ноября. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (0:0)
Голы: Газданов, 52 (0:1). Григорян, 90+3 (1:1).
«Краснодар-2»: Адамов, Исаенко (Текучев, 79), Мартынов, Пелих, Литвинов (Стежко, 68), Сперцян, Черников, Мацукатов, Сергеев (Григорян, 54), Кутовой (Сабуа, 56), Воротников (Якимов, 72).
«Акрон»: Нестеренко, Садыков (Малаховский, 74), Елеев, Жестоков, Верхунов, Газданов, Квеквескири (Горбунов, 83), Герюгов, Чудин (Яцкий, 54), Пьянченко (Эмини, 76), Иванников (Босов, 64).
Предупреждения: Пьянченко, 36. Черников, 37. Яцкий, 68. Босов, 86.
Удаление: Яцкий, 90+1 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
29 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.
«Спартак-2» (Москва) — «Иртыш» (Омск) — 1:2 (0:1)
Голы: Сычевой, 27 (0:1). Нимели, 48 (1:1). Кротов, 56 (1:2).
«Спартак-2»: Акмурзин, Баду, Миронов (Лайкин, 70), Петрунин, Дьяков, Воропаев, Литвинов (Нимели, 46), Влад.Шитов, Денисов, Бакалюк (Шильцов, 86), Кожедуб (Вит.Шитов, 46).
«Иртыш»: Полетаев, Масловский, Шакуро, Шмыков, Магадиев, Сычевой (Шлеермахер, 90+3), Киреев (Подоксенов, 46), Стеклов (Кербс, 89), Кротов, Киселев, Гордиенко (Рукас, 73).
Предупреждения: Бакалюк, 10. Магадиев, 32. Киселев, 38. Нимели, 55. Кротов, 62. Рукас, 79.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
29 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Оренбург» — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (1:0)
Голы: Миронов, 5 (1:0). Солдатенков, 66 (1:1). Фамейе, 87 — с пенальти (2:1).
«Оренбург»: Климович, Малых, Смирнов, Сиваков, Мамин, Миронов, Эктов (Фамейе, 79), Ткачук (Скворцов, 90+2), Аюпов, Юсупов (А.В.Козлов, 67), Чуканов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Божин, Горшков, Солдатенков, Гацкан, Кабутов (Цыпченко, 75), Зиньковский, Витюгов (Комбаров, 81), Ежов (Полуяхтов, 78), Сергеев.
Предупреждения: Гацкан, 8. Витюгов, 17. Зеффан, 20. Сергеев, 27. Смирнов, 31. Чуканов, 62. Юсупов, 62. Малых, 68. Солдатенков, 84. Фамейе, 90+4.
Удаления: Чуканов, 70. Солдатенков, 85.
Судья: Сухой (Люберцы).
29 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».
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