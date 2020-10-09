«Оренбург» и «Чайка» обменялись игроками

«Оренбург» и «Чайка» договорились о переходе Артема Кулишева из «Оренбурга» в «Чайку» и Максима Палиенко из «Чайки» в «Оренбург», сообщает сайт клуба.

27-летний Кулишев в текущем первенстве Олимп-ФНЛ провел 8 матчей, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу. Он уже расторг контракт с «Оренбургом» и в конце недели присоединится к новой команде.

У 25-летнего Палиенко в 11 матчах за «Чайку» 2 результативных паса. В предыдущем сезоне в «Нижнем Новгороде» на его счету «5+3» в 27 встречах.