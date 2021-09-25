Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Енисей» в матче ФНЛ, «Ротор» победил «КАМАЗ»

18:03
Теги:

«Оренбург» обыграл «Енисей» в матче 13-го тура ОЛИМП — ФНЛ со счетом 2:0. Голы забивали Фамейе и Ковалев.

В других матчах турнира «Ротор» победил КАМАЗ (1:0), а «Олимп-Долгопрудный» обыграл «Волгарь» (1:0).

ФНЛ

13-й тур

«Оренбург» — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (2:0)

Голы: Фамейе, 20 (1:0). Ковалев, 42 (2:0).

«Оренбург»: Кеняйкин, Ойеволе, Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Капленко (Бреев, 73), Ковалев, Титков (Миронов, 73), Фамейе (Шаболин, 84), Сычевой (Прудников, 79).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, А.Рукас, Сухомлинов (Песиков, 89), Лапшов, Феррейра (Масловский, 62), Зотов (Чибисов, 62), Иванов, Скворцов (Канаплин, 78), Ланин, Раздорских (Ломакин, 62).

Предупреждение: Иванов, 60.

Судья: Кошко (Белореченск).

25 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Ротор» (Волгоград) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:0 (1:0)

Гол: Школик, 19.

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Дудиев, Первушин, Мартынов, Бериашвили, Ташаев, Чуканов (Макаров, 79), Серченков (Маляров, 90+2), Махатадзе, Школик (Абдуллаев, 90+2), Муллин (Щеткин, 79).

КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Аюкин, Абазов (Бевеев, 46), Магомадов (Игнатенко, 46), Тесленко, Кириллов, Гаглоев (Османов, 76), Калугин, Воронин (Мусаев, 68), Янушковский (Хомуха, 85).

Предупреждения: Бериашвили, 2. Аюкин, 33. Тесленко, 53. Махатадзе, 65. Обухов, 90+1.

Судья: Машлякевич (Москва).

25 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

«Волгарь» (Астрахань) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:1 (0:1)

Гол: Большаков, 19.

«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Малания, Печенкин, Козлов, Симонян (Стефанович, 46), Павлишин (Демьянов, 66), Ращеня, Юсупов (Бутенко, 46), Баев (Лесников, 74), Жиронкин (Ведерников, 57), Погосов.

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Герчиков, Гудков, Большаков, Косянчук, Бахтияров, Ада (Балахонцев, 56), Булия, Коротаев (Янов, 60), Тарасенко (Сафронов, 46. Лоуренс, 72).

Предупреждения: Малания, 17. Гудков, 27. Симонян, 41. Бахтияров, 42. Бутенко, 55. Лоуренс, 90+1. Кутин, 90+5.

Судья: Анопа (Благовещенск).

25 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

О чем три года молчал Галицкий. Главное в интервью миллиардера
Дзюба может быть дисквалифицирован за отказ играть за сборную. Он нарушил регламент
Эльбрус забрал пять жизней альпинистов-любителей. Кто виноват в трагедии?
«Бальзам на душу. Усик заговорил на украинском языке». Что пишут на Украине СМИ о поединке с Джошуа
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд