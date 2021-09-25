«Оренбург» обыграл «Енисей» в матче ФНЛ, «Ротор» победил «КАМАЗ»
«Оренбург» обыграл «Енисей» в матче 13-го тура ОЛИМП — ФНЛ со счетом 2:0. Голы забивали Фамейе и Ковалев.
В других матчах турнира «Ротор» победил КАМАЗ (1:0), а «Олимп-Долгопрудный» обыграл «Волгарь» (1:0).
ФНЛ
13-й тур
«Оренбург» — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (2:0)
Голы: Фамейе, 20 (1:0). Ковалев, 42 (2:0).
«Оренбург»: Кеняйкин, Ойеволе, Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Капленко (Бреев, 73), Ковалев, Титков (Миронов, 73), Фамейе (Шаболин, 84), Сычевой (Прудников, 79).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, А.Рукас, Сухомлинов (Песиков, 89), Лапшов, Феррейра (Масловский, 62), Зотов (Чибисов, 62), Иванов, Скворцов (Канаплин, 78), Ланин, Раздорских (Ломакин, 62).
Предупреждение: Иванов, 60.
Судья: Кошко (Белореченск).
25 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Ротор» (Волгоград) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:0 (1:0)
Гол: Школик, 19.
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Дудиев, Первушин, Мартынов, Бериашвили, Ташаев, Чуканов (Макаров, 79), Серченков (Маляров, 90+2), Махатадзе, Школик (Абдуллаев, 90+2), Муллин (Щеткин, 79).
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Аюкин, Абазов (Бевеев, 46), Магомадов (Игнатенко, 46), Тесленко, Кириллов, Гаглоев (Османов, 76), Калугин, Воронин (Мусаев, 68), Янушковский (Хомуха, 85).
Предупреждения: Бериашвили, 2. Аюкин, 33. Тесленко, 53. Махатадзе, 65. Обухов, 90+1.
Судья: Машлякевич (Москва).
25 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
«Волгарь» (Астрахань) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 0:1 (0:1)
Гол: Большаков, 19.
«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Малания, Печенкин, Козлов, Симонян (Стефанович, 46), Павлишин (Демьянов, 66), Ращеня, Юсупов (Бутенко, 46), Баев (Лесников, 74), Жиронкин (Ведерников, 57), Погосов.
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Герчиков, Гудков, Большаков, Косянчук, Бахтияров, Ада (Балахонцев, 56), Булия, Коротаев (Янов, 60), Тарасенко (Сафронов, 46. Лоуренс, 72).
Предупреждения: Малания, 17. Гудков, 27. Симонян, 41. Бахтияров, 42. Бутенко, 55. Лоуренс, 90+1. Кутин, 90+5.
Судья: Анопа (Благовещенск).
25 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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