Определились все команды, которые покинут первую лигу по итогам сезона

После предпоследнего 33-го тура стали известны все команды, которые покинут Мелбет — Первую лигу по итогам сезона-2024/25.

Второй по значимости дивизион в стране покинут «Алания», «Тюмень» и «Сокол». При этом саратовская команда может сравняться по очкам с идущей на 15-й строчке «Уфу», однако у команды из Башкортостана преимущество по очным матчам.

Чемпионом первой лиги во второй раз стала «Балтика», которая гарантировала себе участие в РПЛ в следующем сезоне.