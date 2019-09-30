Оператор стадиона «Калининград» требует у «Балтики» более 19 миллионов рублей за использование арены

ФГУП «Спорт-Ин», входящий в структуру Минспорта, намерен взыскать долг с «Балтики» за использование стадиона «Калининград».

Организация подала иск в отношении клуба на 19,2 млн руб. Cоответствующий иск поступил в суд 23 сентября, сообщает портал newkaliningrad. Отмечается, что областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность. Они планируют завершить процесс получения объекта до конца года. Стоимость одной игры «Балтики» на новом стадионе ранее оценивалась в 2 млн руб.