Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Оператор стадиона «Калининград» требует у «Балтики» более 19 миллионов рублей за использование арены

14:21
Теги:

ФГУП «Спорт-Ин», входящий в структуру Минспорта, намерен взыскать долг с «Балтики» за использование стадиона «Калининград».

Организация подала иск в отношении клуба на 19,2 млн руб. Cоответствующий иск поступил в суд 23 сентября, сообщает портал newkaliningrad. Отмечается, что областные власти до сих пор не приняли стадион в региональную собственность. Они планируют завершить процесс получения объекта до конца года. Стоимость одной игры «Балтики» на новом стадионе ранее оценивалась в 2 млн руб.

На прошлой неделе калининградский клуб обыграл «Локомотив» в 1/16 финала Кубка России и вышел в следуюущую стадию турнира. В первенстве Олимп-ФНЛ «Балтика» занимает 9-е место с 22 очками.

Дополнительная информация

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/23567562-operator-stadiona-potreboval-u-fk-baltika-bolee-19-mln-rub.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир