«Он будет круче Головина». Как «Торпедо» представило 20-летнего футболиста

Московское «Торпедо» объявило о подписании контракта с полузащитником Ильей Берковским. Соглашение рассчитано на три года.

— Он будет круче Головина, — такой хэштег указал московский клуб.

«Очень рад присоединиться к клубу с такой историей, — отметил 20-летний футболист. — Уверен, здесь смогу двигаться дальше как футболист и помочь в этом же направлении «Торпедо».

Работаю с командой месяц и успел заметить, что здесь отличный коллектив и тренерский штаб, поэтому настроение от подписания контракта самое лучшее. Не терпится поскорее выйти в официальном матче и показать все свои лучшие качества в новом клубе".

Всего за «Иртыш» он провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 8 мячей и 4 результативные передачи.