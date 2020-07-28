«Он будет круче Головина». Как «Торпедо» представило 20-летнего футболиста
08:26
Московское «Торпедо» объявило о подписании контракта с полузащитником Ильей Берковским. Соглашение рассчитано на три года.
— Он будет круче Головина, — такой хэштег указал московский клуб.
«Очень рад присоединиться к клубу с такой историей, — отметил 20-летний футболист. — Уверен, здесь смогу двигаться дальше как футболист и помочь в этом же направлении «Торпедо».
Работаю с командой месяц и успел заметить, что здесь отличный коллектив и тренерский штаб, поэтому настроение от подписания контракта самое лучшее. Не терпится поскорее выйти в официальном матче и показать все свои лучшие качества в новом клубе".
Всего за «Иртыш» он провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 8 мячей и 4 результативные передачи.
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