«Олимп-Долгопрудный» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью
«Олимп-Долгопрудный» принимал «СКА-Хабаровск» в матче 12-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
ФНЛ
12-й тур
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (0:1)
Голы: Караев, 3 — с пенальти (0:1). Коротаев, 49 (1:1).
Нереализованные пенальти: Бахтияров, 12 (мимо), Караев, 39 (вратарь)
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Герчиков, Гудков, Большаков, Косянчук, Бахтияров, Лоуренс (Коротаев, 44), Ада (Сафронов, 71), Булия, Тарасенко (Алексеев, 84).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Мануйлов (Носов, 83), Фомин, Тихонов (Грачев, 59), Эммерсон, Квеквескири, Мартусевич (Кольцов, 76), Андямов, Барков (Брагин, 83), Караев, Алиев (Гонгадзе, 59).
Предупреждения: Ада, 15. Гудков, 89.
Судья: Чистяков (Азов).
19 сентября. Химки. Стадион «Родина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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