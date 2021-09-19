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«Олимп-Долгопрудный» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

16:00
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«Олимп-Долгопрудный» принимал «СКА-Хабаровск» в матче 12-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

ФНЛ

12-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (0:1)

Голы: Караев, 3 — с пенальти (0:1). Коротаев, 49 (1:1).

Нереализованные пенальти: Бахтияров, 12 (мимо), Караев, 39 (вратарь)

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Герчиков, Гудков, Большаков, Косянчук, Бахтияров, Лоуренс (Коротаев, 44), Ада (Сафронов, 71), Булия, Тарасенко (Алексеев, 84).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Мануйлов (Носов, 83), Фомин, Тихонов (Грачев, 59), Эммерсон, Квеквескири, Мартусевич (Кольцов, 76), Андямов, Барков (Брагин, 83), Караев, Алиев (Гонгадзе, 59).

Предупреждения: Ада, 15. Гудков, 89.

Судья: Чистяков (Азов).

19 сентября. Химки. Стадион «Родина».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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