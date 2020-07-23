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«Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ»: кто из них сыграет в ФНЛ? Позиция лиги

23 июля 2020, 17:15
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В Москве прошло заседание общего собрания ФНЛ, на котором лига отреагировала на заявления клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ» об участии в розыгрыше турнира в следующем сезоне.

«Кроме того, было решено принять во внимание заявления клубов «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ» о включении в состав ФНЛ. В случае принятия решения Исполкомом РФС положительного решения в отношении одного из этих клубов и с момента предоставления в лигу полного пакета необходимых документов, заявление соответствующего клуба будет удовлетворено», — написано в заявлении пресс-службы ФНЛ.

По итогам прошедшего сезона «Алания» заняла второе место в группе Юг ПФЛ. «КАМАЗ» — четвертая строчка (группа «Урал-Приволжье»), «Долгопрудный» — второе место (группа «Запад»).

Состав участников ФНЛ должен быть утвержден в пятницу, 24 июля. Новый сезон планируется стартовать 1 августа и завершится 15 мая 2021 года.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/9875

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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