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Сегодня, 15:54

«Акрон» победил «Олимп-Долгопрудный», «Текстильщик» обыграл «Нефтехимик»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Акрон» победил «Олимп-Долгопрудный» в матче 37-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 2:0.

В составе «Акрона» голы забили Константин Базелюк и Владимир Марухин.

В другом матче тура «Текстильщик» обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0. Единственный гол забил Илья Мосейчук.

«Акрон» набрал 55 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Олимп-Долгопрудного» 41 очко и 15-я позиция.

В активе «Текстильщика» 23 очка и последняя, 20-е место. У «Нефтехимика» 55 очков и 8-я строчка.

Россия. ФНЛ. 37-й тур
15 мая, 14:00. Родина (Химки)
Олимп-Долгопрудный
0:2
Акрон
Голы
Базелюк, 11 (0:1), Марухин, 48 (0:2)
Олимп-Долгопрудный
Сычев Петухов Иполе Караев Калачев Кутин (Коваленко, 52) Косянчук Дорофеев (Сухомлинов, 61) Сафронов Тарасенко (Ада, 61) Коротаев
Акрон
Волков Сагуткин Рогач Зуев Палиенко (Бойцов, 73) Килин Марухин (Кожедуб, 73) Чудин Савичев Гираев (Сасин, 57) Базелюк (Делькин, 57)
Предупреждения
Иполе 65’, Петухов 68’  -  Савичев 10’, Марухин 29’, Палиенко 62’, Зуев 71’
Судьи
Стрельцов (Ростов-на-Дону)
Россия. ФНЛ. 37-й тур
15 мая, 15:00. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
1:0
Нефтехимик
Голы
Мосейчук, 18 (1:0)
Текстильщик
Миронов Макушкин Косицин Малания Хрипков Горюшкин Сидоров (Вербин, 87) Мосейчук (Бачинский, 84) Гогричиани Сергеев (Стеклов, 46) Шленкин
Нефтехимик
Голубев Ширяев (Шоркин, 46) Калугин Бердников (Ситдиков, 70) Котов Баранов Хубаев (Шарифуллин, 46) Галиулин (Дворецков, 65) Москвичев (Родионов, 25) Пруцев Уридия
Предупреждения
Макушкин 37’, Хрипков 44’  -  Шарифуллин 58’
Судьи
Силантьев (Самара)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
ФК Акрон
ФК Долгопрудный
ФК Текстильщик (Иваново)
ХК Нефтехимик
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