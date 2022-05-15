«Акрон» победил «Олимп-Долгопрудный», «Текстильщик» обыграл «Нефтехимик»

«Акрон» победил «Олимп-Долгопрудный» в матче 37-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 2:0.

В составе «Акрона» голы забили Константин Базелюк и Владимир Марухин.

В другом матче тура «Текстильщик» обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0. Единственный гол забил Илья Мосейчук.

«Акрон» набрал 55 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Олимп-Долгопрудного» 41 очко и 15-я позиция.

В активе «Текстильщика» 23 очка и последняя, 20-е место. У «Нефтехимика» 55 очков и 8-я строчка.