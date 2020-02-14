Олег Василенко возглавил «Мордовию»

Олег Василенко назначен главным тренером «Мордовии», сообщает официальный сайт клуба. 46-летний специалист сменил в этой должности Марата Мустафина, руководившего командой с 2017 года. Контракт с ним заключен до конца сезона.

Последним местом работы Василенко был курский «Авангард». Также он возглавлял такие клубы, как «Жемчужина-Сочи», «Урал», «Сочи», латвийский РФШ, литовский «Тракай», белорусское «Динамо» и входил в тренерский штаб «Краснодара», «Анжи» и «Балтики».

«Мордовия» после 25 туров занимает 18-е место в таблице Олимп-ФНЛ.