Олег Василенко стал главным тренером «Авангарда», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера команды. 45-летний специалист вошел в штаб курян перед началом сезона-2019/20.

— В послужном списке специалиста есть сотрудничество со сборной Кореи, также под его руководством литовский «Тракай» смог преодолеть два квалификационных раунда в Лиге Европы, — отмечено в сообщении «Авангарда». — Олег Петрович, вместе у нас всё получится!

После 13 туров «Авангард» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 12 очками.