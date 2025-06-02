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2 июня 2025, 14:45

Президент «Урала» Иванов: «Шатов уходит. Олег сам понимает, что надо еще подучиться»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Олег Шатов.
Фото ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что Олег Шатов не будет тренировать команду в следующем сезоне.

— Олег Шатов покидает «Урал»?

— Да, уходит. Мы с ним разговаривали. Он сам понимает, что ему еще надо подучиться, опыта немного не хватило. Но, думаю, из него получится хороший тренер. Просто нужно время. На мой взгляд, в ответном стыке Олег опоздал с заменами... Но в целом три тайма наша команда играла лучше. В последнем тайме ребята «подсели». Признаю. Но у меня возникает вопрос к организаторам соревнований.

— Какой?

— Зачем проводить матч через два дня на третий? К чему такая спешка? А об игроках кто-то думает? Тяжелый перелет после сложнейшего сезона. Ребята и так уже устали... «Ахмату» тоже было нелегко. Сборная у нас играет только 6 июня. Так почему бы не поставить матч через четыре дня на пятый? Разве я не прав? Зачем футболистов мучить?! Но, на мой взгляд, мы выглядели лучше соперника. Если бы не этот пенальти в Грозном, неизвестно, чем бы все закончилось. Вот такие дела...

&laquo;Урал&raquo; проиграл &laquo;Ахмату&raquo; в&nbsp;переходных матчах и&nbsp;остался в&nbsp;первой лиге.«Даже в 90-е так не судили! Что я пацанам должен говорить?» Крик души президента «Урала» после стыков с «Ахматом»

34-летний Шатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала» в ноябре 2024 года. Позднее главным тренером уральцев стал Сергей Томаров, а Шатов вошел в его штаб.

«Урал», который в прошедшем сезоне занял четвертое место в первой лиге, проиграл в стыковых матчах «Ахмату» (2:1, 0:2) и не вышел в РПЛ.

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Григорий Иванов (руководитель)
Олег Шатов
Первая лига
ФК Урал
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 Велес 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
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