Президент «Урала» Иванов: «Шатов уходит. Олег сам понимает, что надо еще подучиться»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что Олег Шатов не будет тренировать команду в следующем сезоне.

— Олег Шатов покидает «Урал»?

— Да, уходит. Мы с ним разговаривали. Он сам понимает, что ему еще надо подучиться, опыта немного не хватило. Но, думаю, из него получится хороший тренер. Просто нужно время. На мой взгляд, в ответном стыке Олег опоздал с заменами... Но в целом три тайма наша команда играла лучше. В последнем тайме ребята «подсели». Признаю. Но у меня возникает вопрос к организаторам соревнований.

— Какой?

— Зачем проводить матч через два дня на третий? К чему такая спешка? А об игроках кто-то думает? Тяжелый перелет после сложнейшего сезона. Ребята и так уже устали... «Ахмату» тоже было нелегко. Сборная у нас играет только 6 июня. Так почему бы не поставить матч через четыре дня на пятый? Разве я не прав? Зачем футболистов мучить?! Но, на мой взгляд, мы выглядели лучше соперника. Если бы не этот пенальти в Грозном, неизвестно, чем бы все закончилось. Вот такие дела...

34-летний Шатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала» в ноябре 2024 года. Позднее главным тренером уральцев стал Сергей Томаров, а Шатов вошел в его штаб.

«Урал», который в прошедшем сезоне занял четвертое место в первой лиге, проиграл в стыковых матчах «Ахмату» (2:1, 0:2) и не вышел в РПЛ.