Президент «Урала» Иванов: «Шатов уходит. Олег сам понимает, что надо еще подучиться»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что Олег Шатов не будет тренировать команду в следующем сезоне.
— Олег Шатов покидает «Урал»?
— Да, уходит. Мы с ним разговаривали. Он сам понимает, что ему еще надо подучиться, опыта немного не хватило. Но, думаю, из него получится хороший тренер. Просто нужно время. На мой взгляд, в ответном стыке Олег опоздал с заменами... Но в целом три тайма наша команда играла лучше. В последнем тайме ребята «подсели». Признаю. Но у меня возникает вопрос к организаторам соревнований.
— Какой?
— Зачем проводить матч через два дня на третий? К чему такая спешка? А об игроках кто-то думает? Тяжелый перелет после сложнейшего сезона. Ребята и так уже устали... «Ахмату» тоже было нелегко. Сборная у нас играет только 6 июня. Так почему бы не поставить матч через четыре дня на пятый? Разве я не прав? Зачем футболистов мучить?! Но, на мой взгляд, мы выглядели лучше соперника. Если бы не этот пенальти в Грозном, неизвестно, чем бы все закончилось. Вот такие дела...
34-летний Шатов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала» в ноябре 2024 года. Позднее главным тренером уральцев стал Сергей Томаров, а Шатов вошел в его штаб.
«Урал», который в прошедшем сезоне занял четвертое место в первой лиге, проиграл в стыковых матчах «Ахмату» (2:1, 0:2) и не вышел в РПЛ.
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2
|Велес
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3
|Пари НН
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4
|Уфа
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5
|Волга
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6
|Сочи
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7
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8
|Челябинск
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9
|Нефтехимик
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10
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11
|КАМАЗ
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12
|Арсенал
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13
|СКА-Хаб.
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14
|Урал
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15
|Спартак Кс
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16
|Шинник
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17
|Торпедо
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18
|Ленинградец
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|Пари НН – Ротор
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|Волга – Енисей
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|Нефтехимик – Велес
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|Шинник – Сочи
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|Спартак Кс – КАМАЗ
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|Урал – Торпедо
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|Арсенал – Текстильщик
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|Челябинск – СКА-Хаб.
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Судейство